Avant même la dernière rencontre de la 25ème journée de Top 14, trois équipes ont pu lever les bras au ciel ce samedi. En effet, grâce à leur victoire face à Toulon et Pau, le Racing 92 et l'UBB ont assuré leur qualification pour la phase finale. Les Parisiens sont eux aussi certains de terminer dans le top 6 avant même leur match contre Lyon.

On connaît déjà cinq des six équipes qui participeront à la phase finale de Top 14 cette saison ! La Rochelle et le Stade toulousain étaient déjà certains de prolonger leur saison au-delà de la phase régulière du championnat.

Ce samedi, Charentais et Haut-Garonnais ont été rejoints par trois équipes : le Racing 92, l'UBB et le Stade français.

Concernant les premiers cités, ils n'avaient besoin que d'une victoire pour assurer leur place en barrage. Les Franciliens ont fait mieux, puisqu'ils ont signé une victoire bonifiée (41-7) contre une formation toulonnaise remaniée.

Pour l'UBB, c'était différent. Avant de se déplacer sur la pelouse du RCT lors de l'ultime journée, les Unionistes savaient que seule une victoire à cinq points leur ouvrait les portes du paradis. C'est ce qu'ils ont fait avec un succès plein d'autorité 28-0 face à Pau, avec quatre essais inscrits.

Les Parisiens, qui jouent ce dimanche soir face à Lyon, sont officiellement qualifiés après la défaite de Toulon au Havre face aux Racingmen. Les Soldats rose seront de la partie en phase finale.

Cinq équipes pour deux places en Champions Cup

Lors de la 26ème journée, la course à la Champions Cup fera rage. Ils sont cinq pour deux places. Les Bayonnais et les Toulonnais sont actuellement en bonne position mais Montpellier, Castres et Clermont peuvent encore espérer arracher un billet pour la plus grande des Coupes d'Europe. Les Clermontois peuvent au mieux finir huitièmes, il leur faudra une victoire bonifiée face au Racing 92, en plus des dédaites conjuguées de Toulon, Montpellier et Castres.

Pour rappel, dans deux semaines, Bayonne se déplacera du côté de Lyon tandis que le RCT accueillera l'UBB sur sa pelouse de Mayol. En cas de victoire, ces deux formations ne seront pas inquiétées.