Titulaire lors des trois derniers matchs, le talonneur Gabriel Oghre participera encore à la rencontre face à Pau ce samedi. Après une saison particulière, l’Anglais tient à rendre à l’UBB ce que le club girondin lui a donné en l’accueillant après la liquidation des Wasps.

Il n’est pas le seul. Depuis des mois déjà, les témoignages des anciens joueurs des Wasps où des Worcester Warriors se multiplient, après que les deux clubs aient été suspendus de la Premiership. Endettées jusqu’à la moelle, ces équipes anglaises ont laissé cois de nombreux joueurs, condamnés à trouvé un nouveau club en cours de saison pour poursuivre leur carrière. Parmi eux, il y avait Gabriel Oghre. Talonneur des Wasps, le natif de Westminster n’a pas bénéficié de cadeau royal lorsqu’il s’est retrouvé sans salaire et sans projet, du jour au lendemain. "Il y a eu un ou deux mois où j’étais quelque peu perdu, sans savoir où je pouvais aller, se rappelle le principal intéressé, désormais lucide sur la situation. Je m’entraînais seul, je n’étais pas payé… La vie peut être dure et là, elle l’était. J’ai eu de la chance de ne me soucier que de moi-même alors que d’autres avaient femme et enfants."

L’UBB lui a tendu la main

En ces temps sombres, Oghre a alors saisi chaque opportunité de pouvoir jouer au rugby, même les plus minimes : "Je me suis entraîné avec un petit club local puis j’ai joué un match avec les Barbarians contre les Harlequins. Ensuite, j’ai signé à Leicester pour sept semaines, je crois que c’est aussi parce que le club avait quelques blessés." Après avoir vadrouillé à gauche et à droite, l’Anglais eut enfin une vraie proposition en novembre 2022. L’UBB, en quête d’un talonneur depuis la grave blessure au genou de Pablo Dimcheff, s’était en effet renseignée sur son profil a vite convenu d’un accord avec le joueur pour que celui-ci fasse la saison en Gironde. Une bonne nouvelle, mais aussi un sacré défi pour Oghre qui a dû s’adapter dans un nouveau club, situé dans un pays avec une culture différente et au sein d’un championnat plus physique que la Premiership. Il fallut alors plus d'un mois avant que le talonneur ne se fasse véritablement une place dans l’équipe et puisse jouer son premier match. Ce n’est qu’en février qu’il porta pour la première fois à la tunique bordeaux et blanche.

Top 14 - Gabriel Oghre (UBB) face à Toulouse Icon Sport

"Je suis arrivé lors d’un bloc européen et j’avais joué la Champions Cup avec Leicester donc je crois que je n’étais pas éligible, justifiait Oghre. Mais aussi, Max (Maxime Lamothe, NDLR) et Clem (Clément Maynadier, NDLR) sont de très bons talonneurs et ils ont très bien joué. Il était donc compréhensible que je doive encore travailler pour faire ma place. Aussi, c’est dur de s’intégrer lorsqu’on ne parle pas du tout français. Tom (Willis, lui aussi rescapé des Wasps, NDLR) m’a un peu aidé mais son français est pire que le mien ! Il parle juste anglais avec l’accent français et il pense qu’il parle français (rires)." À force de persévérance, l’ancien de Coventry a alors petit à petit fait son trou. De quelques minutes à Paris et Brive, il est passé titulaire à la mi-avril face au Racing 92, avant d’enchaîner face à Lyon et à Toulouse. "Je pense que je me suis habitué au jeu d’ici maintenant. En plus, j’ai découvert les supporters de Bordeaux-Bègles et je n’avais jamais rien connu de tel avantage. Lors de mon premier match a Chaban, je ne pouvais pas y croire, ils donnent tellement d’énergie !"

Talonneur électrique

Revigoré par le public et son nouveau temps de jeu, Gabriel Oghre prend désormais ses marques au sein de l’UBB. Sa récente performance à Toulouse, dans un style qui le caractérise bien, en est la preuve. Dynamique, il est un talonneur électrique qui aime faire des différences balle en main. "J’aime apporter une grosse énergie, casser des plaquages, avancer, essayer de m’imposer en défense en faisant beaucoup de plaquages", décrit-il. Sur une bonne lancée, il sera à nouveau utilisé face à Pau ce week-end et tentera de rendre à l’UBB ce que le club lui a donné.

Pleased as punch for former pupil and Wasps player @gabrieloghre for his selection in the England rugby training camp@SportBeechen #hesoneofourown



pic.twitter.com/AxJ7iLgd6O — Beechen Cliff School (@BeechenCliff) September 21, 2021

Car s’il est déjà acté qu’il rejoindra Bristol la saison prochaine "par ambitions personnelles", le talonneur est 100% investi dans le projet bordelo-bèglais en cette fin de saioson. "Je suis si reconnaissant que le club m’ait tendu la main dans un moment difficile pour moi, que je veux lui rendre la pareille !" Avant de partir, Gabriel Oghre va tenter de laisser un bon souvenir…