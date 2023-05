Les Brivistes ont laissé passer leur dernière chance de se maintenir en Top 14. Face à un Castres olympique très indiscipliné (3 cartons jaunes), le CAB a chuté dans son antre freiné par un manque de réalisme terrible. Brive évoluera en Pro D2 la saison prochaine. De leurs côtés les Castrais ont limité la casse avec une victoire 13-16 et restent dans la course à la Champions Cup.

Les enjeux de ce match n’étaient pas les mêmes pour tout le monde sur la pelouse d’Amedée Domenech. Castres n’a plus grand-chose à jouer si ce n’est accrocher une 8e place et une qualification en Champions Cup. La pression est donc sur les épaules de Brive qui, après son exploit à Montpellier, continue de croire au maintien. D’autant plus que les Corréziens le savent en rentrant sur la pelouse, Perpignan vient de s’imposer face à Toulouse, une défaite serait donc synonyme de relégation.

Pour se rappeler de bons souvenirs et en mémoire du match aller (Castres s’était imposé 12-6 au terme d’un match sans essai) il faut attendre la 12e minute pour voir le tableau des scores bouger. Même si Brive semble avoir la main sur ce début de rencontre c'est Geoffrey Palis qui ouvre le score. S'en suit un duel de buteur durant toute la première période. En fait, il ne se passe pas grand chose dans ce match. La faute à un Castres qui subit et qui fait des fautes. Mais surtout à une équipe de Brive qui gâche toutes ses munitions, touche loupée, ballon tombé, mêlée dominée, toutes les raisons sont bonnes pour ne pas passer la ligne.

Plus d'informations à suivre...