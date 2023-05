Le match de Top 14 entre Perpignan et Toulouse, aura lieu ce samedi 13 mai à 15h au stade Aimé-Giral, en ouverture de la 25ème journée de Top 14. Cette rencontre sera notamment diffusée sur Canal plus, et sera commentée par Philippe Groussard et Jonathan Wisniewski. L'homme de terrain sera Romain Lafitte pour cette rencontre.

Le match de Top 14 entre Perpignan et Toulouse, se déroulera ce samedi 13 mai à 15 h au stade Aimé-Giral pour débuter la 25ème journée de Top 14. Il s'agit d'une confrontation très importantes pour les Sang et Or, qui sont encore en course pour se maintenir dans l'élite, même si la situation est devenue plus compliquée après la défaite face à Lyon le week-end dernier. Avec une victoire, ils pourraient creuser l'écart sur Brive et se rapprocher de Pau. De son côté, Toulouse devrait laisser Antoine Dupont et Romain Ntamack au repos et veut garder sa première place au classement. Le match sera diffusé sur Canal+ Cette opposition sera diffusée sur Canal+ à 15 h en direct du Stade Aimé Giral. Philippe Groussard et Jonathan Wisniewskicommenteront cette rencontre, accompagnés de Romain Lafitte qui officiera en bord de terrain au cours de ce match d'ouverture de la 25ème journée de Top 14.