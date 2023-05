Alors que les Vannetais viennent de se qualifier pour les demi-finale de Pro D2 à Nevers, d'autres bonnes nouvelles devraient être communiquées prochainement par le club. Notamment en ce qui concerne la saison prochaine.

Selon nos informations, le RC Vannes a enregistré la signature du Rochelais, Martin Alonso Muñoz. Le jeune ailier espagnol devrait remplacer numériquement Nathanaël Hulleu, l’intenable ailier vannetais auteur de seize essais cette saison.

Confronté à plusieurs pépins physiques et à une féroce concurrence au poste, le joueur de 23 ans tentera de gagner du temps de jeu dans un club ambitieux. Auteur d’une réalisation cette saison, il ne compte que six feuilles en Top 14 depuis le début de l’exercice 2022/2023. Pour rappel, les hommes de Jean-Noël Spitzer ont déjà recruté Jérémy Boyadjis, Anton Bresler, Hamish Bain, Sione Kalamafoni, Jean-Maurice Decubber, Jules Le Bail, Massimo Ortolan, Alex Arraté, Arthur Proult et Paul Surano. Des joueurs sont encore recherchés, notamment en deuxième ligne et sur les lignes arrières.

Les prolongations s’enchaînent

D’autres bonnes nouvelles pour les Bretons : les prolongations actées de l’ailier/arrière Gwenael Duplenne (2025) et du pilier belge Charles-Henry Berguet (2026). À 29 ans, le premier cité réalise une seconde partie de saison remarquée. Il a notamment remplacé le très précieux Nick Abendanon avec beaucoup de réussite. Quant au jeune pilier de 23 ans, il compte douze titularisations pour vingt-deux rencontres jouées. Les deux hommes s’ajoutent aux reconductions de Paga Tafili, Andy Bordelai, Simon Bourgeois, Pat Leafa, Eric Marks, Mike Ruru, Alexandre Gouaux, Youenn Floch et Théo Bastardie.