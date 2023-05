L' US Montauban à annoncé ce jeudi dans un communiqué officiel le départ de 14 joueurs à la fin de la saison. Après une année compliquée, le club vert et noir a choisi de se séparer de plusieurs joueurs. Certains sont en fin de contrat et n'ont pas encore de club, d'autres partent pour se relancer, et pour finir, Paul Bonnefond prend sa retraite.

Comme annoncé sur son site officiel, Montauban va se séparer de plusieurs de ses joueurs à la fin de la saison. Certains partent pour se relancer, (Quentin Delord à Rouen par exemple) et d'autres sont en fin de contrat et n'ont pas encore trouvé de club pour les prochaines saisons (Lucas Poirson, Benjamin Puntous...). De son côté, Maxime Salles a lui signé un contrat du côté d'Oyonnax pour les prochaines années, alors qu'Anthony Meric devrait s'engager à Tarbes comme révélé dans les colonnes de Midi Olympique. On peut donc facilement comprendre que l'heure est au renouvèlement pour les Montalbanais, qui se devront de faire une saison un peu plus aboutie pour le prochain exercice. Quatre joueurs déjà à bord du navire sapiacais pour les prochaines saisons Malgré un grand nombre de départs, Montauban à déjà fait signer quatre joueurs pour les années futures. Il s'agit de Thomas Fortunel (Grenoble), Thomas Larregain (Castres), Frank Bradshaw (Ulster) et Lewis Bean (Glasgow) qui viendront renforcer le club et apporter leur expérience acquise à plus haut niveau notamment. L'USM a aussi officialisé les prolongations de joueurs importants, comme Tuculet ou Venter par exemple.