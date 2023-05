Mont-de-Marsan reçoit Agen ce vendredi, lors du deuxième barrage de Pro D2. Au stade André-et-Guy-Boniface, un duel sera particulièrement observé, celui entre les deux centres Lucas Mensa et Kolinio Ramoka. Dans deux registres différents, ils risquent de peser sur la rencontre.

Ce n'est rien de dire que ce duel entre Mont-de-Marsan et Agen s'annonce être passionnant ce vendredi soir. Dans les Landes, Montois et Agenais se disputeront ardemment une place en demi-finale de Pro D2. Mais avant de penser au potentiel affrontement face à Grenoble, qui accueillera le vainqueur de cette confrontation au stade des Alpes, il faut d'abord se concentrer sur le barrage en question. Et dans cette rencontre explosive, deux joueurs s'apprêtent à se livrer un duel intéressant : Lucas Mensa et Kolinio Ramoka. Au centre, les deux joueurs seront déterminants dans le jeu de leur équipe et auront certainement une grande part de responsabilité au cours de ce match.

Mensa l'électrique

Car il faut dire que les deux colosses sont des valeurs sûres de cette Pro D2. Regardez donc le CV de Lucas Mensa : international argentin, le Puma avait décidé de rejoindre Valence-Romans, club avec lequel il a brillé, avant de filer du côté de Mont-de-Marsan. Parmi les meilleurs marqueurs du championnat l'année dernière, lorsque les Landais roulaient sur la Pro D2, il s'est imposé comme un véritable leader de cette équipe landaise. Métronome, celui qui se définit comme étant un centre électrique aime attaquer la ligne et fixer la défense adverse, mais aussi faire des différences grâce à sa qualité d'appuis.

Très complet, il sait aussi diriger le jeu à la manière d'un deuxième ouvreur. Sa complémentarité avec Willie Du Plessis n'est d'ailleurs plus une découverte. Défensivement aussi, celui qui a défendu par trois fois les couleurs argentines, dont une fois en Coupe du monde, sait y faire. Solide, il ne se fait que très rarement surprendre. Ses aptitudes défensives, Mensa en aura bien besoin ce vendredi face au bulldozer Ramoka. Lui aussi, devrait être aligné en tant que premier centre et risque de ne pas mettre longtemps avant de rentrer dans le lard de son adversaire direct sur la pelouse.

Ramoka le perforateur

Dans un profil de casse-brique, le Fidjien excelle et se trouve même être un des meilleurs joueurs du championnat. Décisif en fin d'année dernière, il a continué sur sa lancée cette saison. Il est le joueur sur lequel les Agenais s'appuient pour gagner du terrain. Impressionnant physiquement, Ramoka mobilise logiquement plusieurs défenseurs sur chaque action, ce qui crée de l'espace pour ses coéquipiers. Ses leurres sont souvent létaux. Indispensable au bon fonctionnement du système agenais, il aura forcément son mot à dire.

Alors Mensa - Ramoka, le duel est très alléchant sur le papier et devrait faire des étincelles sur le terrain. Deux hommes au style de jeu différents mais à l'importance similaire, qui se battront pour porter leur équipe en demi-finale de Pro D2. À noter que pour l'Argentin, ce match sera d'autant plus important qu'il pourrait être le dernier sous les couleurs montoises. Avide de découvrir rapidement le Top 14, il s'est engagé avec Oyonnax pour la saison prochaine. Il voudra dire au revoir au stade André-et-Guy-Boniface de la meilleure des manières, c'est certain.