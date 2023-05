Si le projet de rachat du club basque a beaucoup fait parler ces derniers temps, Jean-Baptiste Aldigé et Matthew Clarkin travaillent depuis plusieurs semaines pour préparer la saison prochaine au BO.

C’est par une défaite à Aurillac que le Biarritz olympique a terminé sa saison, qui ne restera pas dans les mémoires sur un plan sportif mais qui aura été une nouvelle fois agitée en dehors des terrains. Après la rencontre de vendredi, les joueurs de l’effectif professionnel sont partis en congés pour six semaines, la reprise de l’entraînement ayant été fixée par Matthew Clarkin au 19 juin.

Le directeur sportif biarrot, lui, n’a pas prévu de couper tout de suite. Accompagné de plusieurs membres du staff, il va passer les prochains jours au club afin de planifier la présaison et les dix mois de compétition qui suivront. En coulisses, les dirigeants du club basque avancent sur la construction de l’effectif pour l’an prochain (lire par ailleurs). Cela signifie-t-il que le BO ne changera pas de propriétaire, pour l’instant ? À l’heure où nous écrivons ces lignes, tout porte à le croire.

Matthew Clarkin, entraîneur du Biarritz olympique. Icon Sport - Icon Sport

Détré : "Je ne vais rien lâcher"

Pourtant, chez nos confrères de L’Équipe, l’homme d’affaires de Limoges, Romain Détré, intéressé pour reprendre le club, a affirmé le contraire en fin de semaine dernière. "Nous sommes aujourd’hui dans le process d’acquisition d’une société commerciale et on travaille dessus avec mes équipes. Je ne vais rien lâcher", a-t-il déclaré. Celui-ci a fait une offre de 3 M€ (accompagnée de l’abandon au club d’un compte courant d’un montant d’1,70 M€) auprès de Louis-Vincent Gave le 24 avril dernier, offre à laquelle le propriétaire du club basque n’a pas répondu, l’estimant bien trop éloignée des 6 à 9 millions sur lesquels il tablait.

Toujours dans les colonnes de L’Équipe, Romain Détré n’a pas souhaité répondre à la question portant sur l’offre qu’il avait faite, jugeant ladite interrogation "hors sujet de la réalité". Il a expliqué vouloir "continuer le travail entrepris sur la restructuration du sportif", a déclaré avoir trouvé "des sponsors nationaux" et être en contact avec "quelques joueurs de haut niveau".

Pour tout dire, on aurait aimé en savoir plus sur son projet pour le BO, sur les sponsors évoqués ou encore sur la participation de Pierre Marvier et Jean Verspieren, qui ont respectivement mis 1,30 M€ et 2,50 M€ sous séquestre, il y a sept mois, pour que l’homme d’affaires puisse entrer en "négociation exclusive" avec les propriétaires du club basque. Mais Romain Détré, que nous avons sollicité plusieurs fois ces derniers jours, nous a simplement répondu, par message qu’il "communiquera sur ces points en temps voulu".