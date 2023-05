L'EPCR a dévoilé ce mardi les arbitres qui ont été désignés pour diriger les finales de Champions et de Challenge Cup les 19 et 20 mai. Pour la Champions Cup, ce sera le Sud-Africain Jaco Peyper. Pour la Challenge Cup, l'Anglais Wayne Barnes a été sélectionné.

Pour la première fois de l'histoire de la Champions Cup, un arbitre sud-afrcain dirigera la finale de la compétition. Jaco Peyper, déjà arbitre de La Rochelle - Exeter en demi-finale, a été désigné comme arbitre de l'ultime match de la grande compétition anciennement européenne. Expérimenté, il aura la lourde tâche d'être au sifflet lors d'un match qui sera un remake de la finale de l'année précédante, entre La Rochelle et le Leinster. Pour la Challenge Cup, c'est aussi une ancienne connaissance des clubs français qui sera au centre des débats. L'Anglais Wayne Barnes, sur qui des polémiques avaient flambées à la suite du match entre Toulouse et le Leinster en demi-finale de Champions Cup, sera l'officiel central lors de la finale de Challenge Cup.

Une finale qui se jouera entre Toulon et Glasgow, qui sera la sixième arbitrée par Barnes au cours de sa carrière, après celles de 2012 et 2019 en Challenge Cup, ainsi que celles en 2010, 2018 et 2022 en Champions Cup.