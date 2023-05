Au terme de six jours de compétition maîtrisés, l’équipe de France de rugby fauteuil est parvenue à remporter le championnat d’Europe pour la deuxième année consécutive. Les Bleus deviennent une référence de la discipline.

Tout s’est passé très exactement comme prévu. C’est le bilan que nous pouvons dresser de ce championnat d’Europe de rugby fauteuil, qui s’est tenu cette semaine au pays de Galles. À Cardiff, les Bleus n’ont même pas eu le temps de douter. Champions en titre, les hommes de Bob Vanacker avaient un objectif clair : marquer les esprits en rééditant la performance de l’an passé et se racheter d’un championnat du monde décevant, terminé après une défaite face au Danemark en quart de finale. Pour ce faire, les Bleus ont d’abord régné sur leur poule, en s’imposant facilement face aux Pays-Bas (52-43), la République tchèque (68-24) et l’Allemagne (63-39), pour s’accaparer de la première place, synonyme de demi-finale directe. Le plus intéressant pour l’équipe de France, c’est qu’au vu de la grandeur des écarts au score, les cadres ont rapidement pu souffler et garder de l’énergie pour le week-end.

Une finale dantesque

S’ils ont pu faire tourner leur effectif, c’est aussi parce que les hommes forts français ont su faire de belles différences dès les entames de matchs. Parmi ces leaders, nous retrouvons l’impressionnant Jonathan Hivernat, qui est, c’est certain, un des meilleurs joueurs du monde, mais aussi Sébastien Verdin. « En rugby fauteuil, c’est souvent le porteur de balle, qui a un poste de meneur, qui crée offensivement, détaillait Michel Terrefond. Le meneur c’est Jonathan et il y a Sébastien qui est avec lui. Ce dernier a pris plus de volume de jeu cette saison. » Parmi les têtes pensantes de cette équipe, nous mentionnerons aussi le co-capitaine Cédric Nankin, qui malgré son agénésie congénitale des membres supérieurs et inférieurs, est un bloqueur redoutable doublé d’un fin tacticien. Car il faut le souligner, le rugby fauteuil est un véritable jeu d’échecs, où le positionnement de chacun est aussi primordial que le déplacement des joueurs.

Après cette phase de poule aisément traversée, l’équipe de France a donc attendu son adversaire en demi-finale. Les deux autres nations fortes du rugby fauteuil européen, la Grande-Bretagne et le Danemark, s’affrontaient lors de leur dernier match de poule, dans une rencontre sous forme de quart de finale officieux. Un duel remporté par les Britanniques (56-42), qui poussait la France à jouer une revanche du dernier championnat du monde face aux Danois. « De toute façon, pour être champion, il faut battre tout le monde », rigolait Michel Terrefond à l’orée de la demi-finale. Celle-ci fut finalement brillamment remportée par les Tricolores (60-49) au terme d’un match une fois encore très stratégique.

En finale, les Bleus retrouvaient donc enfin la Grande-Bretagne au Principality Stadium de Cardiff pour un remake de la finale 2022. Et même leur public, les Anglais n’ont pas pu résister à la magie bleue. Dans une finale d’une intensité rare, où l’écart au score a souvent été d’un essai, les Tricolores ont réussi à mettre le coup de collier décisif dans le dernier quart-temps pour l’emporter 55 à 49. Une nouvelle fois, ils triomphaient et soulevaient le trophée, s’imposant comme la référence européenne de ce sport qui prend de plus en plus d’ampleur. Au Royaume-Uni, ce sont bien les Français qui ont été couronnés ce week-end.