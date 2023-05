L'étape française du HSBC World Rugby pose ses valises à Toulouse ce week-end. Voici tout ce qu'il faut savoir...

Ernest Wallon sera animé ce week-end ! L'habituel antre du Stade toulousain accueille du 12 au 14 mai le France Sevens, l'étape tricolore du HSBC World Rugby. Les sélections féminines et masculines s'affronteront vendredi en phases de poule. Les phases finales se joueront à cheval sur les journées de samedi et dimanche.

La France occupe actuellement la 4ème place des classements féminin et masculin de la compétition. Les Bleues sont sorties cinquièmes de l'étape à Hong Kong tandis que leurs homologues masculins se sont inclinés face aux Fidji en quart de finale à Singapour (21-33). La Nouvelle-Zélande, première équipe à s'être qualifiée pour les JO de Paris 2024, domine le classement avec 118 points pour les Black Ferns 7 et 164 pour les All Blacks 7.

Les féminines joueront leur dernière étape de la compétition et la remise du trophée se fera dimanche, après la finale à 16h56. Les Bleues joueront les Irlandaises vendredi à 10h58 pour leur première rencontre. Les Français joueront eux l'Afrique du Sud vendredi à 14h05.