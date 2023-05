Indisponible pour affronter ses anciens coéquipiers, Morgan Parra a tout de même fait le déplacement en Auvergne pour retrouver le stade Marcel-Michelin.



"Morgan ! Morgan ! Morgan!". Les supporters clermontois se sont soulevés comme un seul homme en revoyant Morgan Parra revenir sur la pelouse du stade Marcel-Michelin. Blessé et forfait pour cette rencontre face à Clermont, le demi de mêlée parisien a remercié ses anciens supporters en tenue de ville. Après avoir signé le mur des légendes, dans le couloir du stade, l’ancien chef de meute clermontois s’est fait remettre un maillot collector par Jean-Michel Guillon et Jean-Pierre Romeu. "Merci pour cet accueil. Mon passage à Clermont restera à jamais gravé dans mon esprit. Et je sais que la transmission est là. Merci encore !" a sobrement déclaré Morgan Parra devant les 16 000 aficionados clermontois.

300 matchs et deux Brennus

Morgan Parra a incarné comme personne la glorieuse décennie 2010, marquée par deux boucliers de Brennus et trois finales de coupe d’Europe. Capital dans les deux victoires face à Perpignan en 2010, et Toulon, en 2017, le demi de mêlée international a laissé une forte empreinte au sein de l’ASM. Pour rappel, Morgan Parra prendra sa retraite à l’issue de la saison et intègrera le prochain staff du Staff français, aux côtés de Karim Ghezal et Laurent Labit.