Pro D2 - Large vainqueure de Provence Rugby avec le bonus offensif (34-14), l'US Carcassonne est tout de même reléguée en Nationale puisque Soyaux-Angoulême est parvenu à empocher le point de bonus défensif à Oyonnax (33-31). Treize ans après son accession, les Audois quittent la Pro D2.

Les six dernières minutes ont paru une éternité. Dans un stade Albert-Domec réduit au silence, l'US Carcassonne n'avait plus le cœur à jouer. Malgré leur victoire bonifiée face à Provence Rugby (34-14), vendredi 5 mai, lors de la 30e et dernière journée de Pro D2, les Audois se savaient condamnés à la relégation puisque, dans le même temps, Soyaux-Angoulême venait d'assurer définitivement le bonus défensif à Oyonnax (33-31). À égalité de points, les Carcassonnais sont donc relégués à la défaveur des confrontations directes où ils se sont inclinés à deux reprises contre les Charentais (18-6 et 20-15).

La soirée avait tout pour être belle à Carcassonne. Les tribunes étaient pleines et les supporters avaient lancé les hostilités, près de deux heures avant le coup d'envoi, en réservant un comité d'accueil à leurs hommes. Une ambiance des grands soirs que Carcassonne a confirmé par une entame de match idéale.

Quatre essais dès la mi-temps

Certes aidés par une équipe de Provence Rugby qui n'avait plus à jouer, les joueurs de Christian Labit ont rapidement pris les commandes de la rencontre pour ne plus les lâcher. Étienne Herjean a été le premier à franchir la ligne après seulement cinq minutes de jeu (7-0), rapidement imité par Rynard Landman, auteur d'un doublé (15e, 40e), et Romain Manchia (31e).

À la pause, Carcassonne menait donc 24-0, avec quatre essais et le bonus offensif au compteur. La fête était totale d'autant plus que Soyaux-Angoulême n'empochait, alors, pas encore le bonus défensif à Oyonnax. Surtout, les Audois étaient en supériorité numérique sur la pelouse grâce à la règle de la carence. En trois minutes, Provence Rugby perdant effectivement, coup sur coup et sur blessure, ses deux piliers droits : Mohammed Loukia et son remplaçant éphémère Thomas Vernet.

Mais, peut-être gagné par l'enjeu, Carcassonne a perdu peu à peu le contrôle de la partie, laissant progressivement le ballon et la conquête du terrain aux Aixois. Ces derniers en ont profité pour débloquer enfin leur compteur à l'heure de jeu grâce à l'essai de Guillaume Piazzoli à la suite d'un ballon porté (24-7, 60e). Quatre minutes plus tard, le Carcassonnais Jordan Puletua était expulsé pour un plaquage haut sur Hugo Navizet (64e). De nouveau à égalité numérique, 14 contre 14, l'USC n'avait plus beaucoup de marge pour le bonus offensif.

Retour en Nationale treize ans plus tard

Auteur du cinquième essai pour récompenser le travail de ses avants (31-7, 69e), Samuel Marques a redonné un peu d'air à son équipe concernant l'obtention du bonus offensif. Le stade Albert-Domec était encore bruyant, prêt à fêter son maintien arraché in extremis.

Trois minutes plus tard, tout le peuple carcassonnais, le regard tourné vers les écrans de téléphone, a été refroidi par l'ultime essai de Soyaux-Angoulême qui envoyait directement les Audois en Nationale. Le dernier essai des Provençaux, signé Adrien Lapègue (31-14, 76e) n'y changeait rien. Treize ans après son accession en Pro D2, l'US Carcassonne retrouvera la saison prochaine la troisième division nationale.