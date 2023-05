Pro D2 - Alors qu'ils pouvaient encore espérer jouer leur barrage à domicile au coup d'envoi, les Agenais ont pris l'eau à Béziers, qui n'avait pourtant plus rien à jouer. Pour leur dernière de la saison à domicile, les Héraultais ont régalé leur public avec 6 essais et honoré leurs partants et futur retraités.

Honorés avant le coup d'envoi, les 7 joueurs qui quitteront Béziers pour un autre club ou prendre leur retraite ne s'imaginaient probablement pas un tel scénario idéal. Un cran au-dessus d'une équipe agenaise, certes remaniée, qui avait assuré sa qualification en phase finale avant de se déplacer en terre héraultaise, les Biterrois ont écrasé leurs adversaires en leur passant 6 essais et en s'imposant 41-14, vendredi 5 mai. Une lourde défaite dont doit se remettre rapidement le SUA qui se déplacera à Mont-de-Marsan, vendredi 12 mai, pour son barrage.

Les visiteurs, dont seul un des quinze titulaires de la défaite de la semaine précédente était sur la feuille de match, ont péché par trop de maladresse, à l'image du premier essai encaissé après 25 minutes où les hommes de Bernard Goutta ont enchaîné passes imprécises et en-avants. Attentif, Gabin Lorre est venu jeter son pied sur la trajectoire d'une passe entre Jantjies et Buttin. L'ailier biterrois a réussi son coup et s'en est allé marquer un essai après une course de 40 mètres.

Un départ rêvé pour Barrère et Estériola

Un premier essai qui a enflammé le stade Raoul-Barrière qui ne reverra la Pro D2 que dans plusieurs mois pour la saison 2023-24. Six minutes plus tard bis repetita avec une nouvelle interception biterroise, cette fois à la suite d'une touche agenaise. Gabin Lorre, encore là, a décidé de jouer rapidement une pénalité et a réussi à alerter Réau de l'autre côté. C'est finalement Barrère qui a conclu pour ponctuer parfaitement sa carrière.

Agen n'y est pas et va encaisser un troisième essai quasiment juste après le renvoi, inscrit par Réau. À la pause, le tableau d'affichage faisait état d'une domination sans partage : 22-0 pour les locaux. Il ne faisait alors plus grand doute que le SUA allait terminer sa saison à la 6e place et devoir attendre pour savoir chez qui il devrait se déplacer pour tenter de décrocher une place en demi-finale.

Agen devra se remettre la tête à l'endroit

En seconde période, après une réalisation de Votu pour Béziers, les visiteurs ont finalement réussi à ouvrir leur compteur, mais il aura fallu attendre 70 minutes avant l'essai de Sosene-Feagai. Les équipes remarqueront encore chacune une fois par l'intermédiaire d'Estériola, désireux de terminer son aventure biterroise comme Barrère, et de Martinez pour Agen.

Un résultat qui doit laisser des regrets au public héraultais qui a vu de quoi son équipe était capable, mais qui voit ses joueurs échoués au neuvième rang. Agen de son côté va devoir se remettre la tête à l'endroit après deux défaites consécutives avant de se déplacer chez des Montois qui ne se sont inclinés qu'à deux reprises, dont une... contre les Lot-et-Garonnais. Une donnée sur laquelle Bernard Goutta pourra s'appuyer car ses joueurs ont gagné leurs deux confrontations contre le Stade Montois cette saison, avec le bonus offensif à chaque fois.