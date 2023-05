Lors de leur défaite en demi-finale de Champions Cup face au Leinster, les Toulousains ont dû faire face à la blessure de Pierre-Louis Barassi très tôt dans le match. Sorti dès la 15e minute de jeu touché à l'ischio, Ugo Mola a dû réorganiser ses lignes arrières. Des changements qui ont pesé sur le cours de la rencontre selon Pita Ahki.

Alors que le Stade toulousain menait d'une courte tête sur la pelouse de l'Aviva Stadium grâce notamment à un essai de Pita Ahki (8e), les Haut-Garonnais devaient faire face à un imprévu de taille. La blessure de Pierre-Louis Barassi allait changer la donne. Disposant de seulement deux trois-quarts sur le banc, Ugo Mola a dû s'adapter plus tôt que prévu dans ce match. Paul Graou faisait donc son entrée, Antoine Dupont était repositionné à l'ouverture, Romain Ntamack au centre, faisant glisser Pita Ahki en 13 pour le reste de la rencontre.

"La blessure de Pierre-Louis Barassi nous a fait du mal parce qu’elle nous a obligés à nous réorganiser en urgence au bout d’un quart d’heure de jeu, et s’est d’autant plus ressentie que nous nous sommes retrouvés en infériorité numérique dès l’action suivante après le carton de Thomas Ramos. C’est clairement ce moment du match qui en a été le tournant mais le haut niveau, c’est justement ça : il faut être capable de s’adapter en permanence aux aléas d’un match", expliquait le centre néo-zélandais.

Le 6-2, un risque plus qu'un avantage face au Leinster ?

En faisant le choix de mettre six avants pour seulement deux trois-quarts sur son banc, Ugo Mola prenait un risque. Mais avait-il vraiment le choix ? Pour résister aux assauts du Leinster, six avants ne seraient certainement pas de trop mais en laissant place à une potentielle blessure chez les trois-quarts, il manquerait sans doute de la polyvalence sur le banc. Avec la blessure de dernière minute de Dimitri Delibes et les absences d'Ange Capuozzo, Melvyn Jaminet et Lucas Tauzin, le manager toulousain n'avait plus vraiment l'embarras du choix. "Je ne vous cache pas que toute la semaine on a hésité à faire un 5-3", avouait Ugo Mola après le match...

Dans les colonnes du Midi Olympique, Pita Ahki revient plus longuement sur le scénario de cette rencontre...