La Rochelle - Exeter : A quelle heure et sur quelle chaine TV retrouver le match de Champions Cup

La demi-finale de Champions Cup entre La Rochelle et Exeter se jouera ce dimanche 30 avril à 16H à Bordeaux. Il s'agit d'un match crucial pour les deux équipes, qui va ouvrir les portes de la finale au vainqueur. Rochelais et Anglais alignent donc respectivement leur équipe la plus compétitive possible dans le but de gagner la Coupe d'Europe le 20 mai à Dublin. L'équipe qui remportera ce choc, se donnera le droit d'affronter Toulouse ou le Leinster quelques semaines plus tard pour le titre de champion tant convoité par les équipes restantes dans le dernier carré. Cependant, si le Leinster se qualifie en finale, il sera très compliqué pour La Rochelle ou Exeter de s'imposer dans un antre de l'Aviva stadium de Dublin qui sera en très grande partie derrière les Irlandais.

Le match sera diffusé sur France 2

Cette opposition sera notamment simultanément diffusée sur France 2 ainsi que Bein sport 1. Sur France 2, le match sera commenté par Jean Abeilhou, (qui remplace Matthieu Lartot, atteint d'un cancer au genou) ainsi que Dimitri Yachvili, consultant habituel de France 2.