Toulouse a été terrassé par son indiscipline. Sur les deux périodes de cartons jaunes, les hommes d'Ugo Mola ont encaissé vingt-huit points, un nombre fatal contre le Leinster.

Tout est finalement parti d'un ballon anodin au quart d'heure de jeu. Thomas Ramos a sauté en touche après la réception d'un dégagement du Leinster, occasionnant un lancer irlandais sur les quarante mètres toulousains. De cette opportunité, les Leinsterman en ont fait le tournant du match. Après plusieurs phases de jeu, le ballon est arrivé jusqu'à l'aile de Jimmy O'Brien qui n'a pu se saisir du ballon, la faute à une tentative d'interception ratée de Ramos. Carton jaune, pénalité et essai de Jack Conan quelques secondes après la sortie de l'arrière rouge et noir.

Toulouse subit une nouvelle désillusion face au Leinster et sort en demi-finale !





Quatre minutes plus tard, les Irlandais ont remis un coup d'accélérateur avec une action similaire à celle qui a occasionné le carton jaune de Ramos. Conan, encore lui, a cette fois profité d'une passe laser parfaite de Jamison Gibson-Park avant d'enrhumer Juan Cruz Mallia pour signer un doublé. Avec un Ross Byrne en réussite, les Rouge et Noir ont encaissé quatorze points en quatre minutes, passant de 6-7 à 20-6.

Neti disjoncte

Mais alors que le Stade toulousain commençait à revenir à dix points du Leinster, les hommes d'Ugo Mola ont à nouveau été pénalisés par Wayne Barnes, à la 57ème minute. Sur un ruck sans danger, à l'entrée des vingt-deux mètres toulousains, Rodrigue Neti a asséné deux coups de tête à Josh van der Flier. Après arbitrage vidéo, le pilier est logiquement sorti sur carton jaune, lui qui était entré six minutes plus tôt à la place de Cyril Baille.

Rodrigue Neti écope d'un carton jaune sur cette action... Toujours menés de 10 points, c'est un nouveau coup dur pour les Toulousains.





Un nouveau carton jaune et une même conséquence : quatorze points encaissés avec deux essais de van der Flier et Jenkins. Deux essais marqués en force et qui ont finalement traduit la domination sans partage des avants irlandais sur leurs opposants toulousains. À la 65ème minute, le Leinster avait tué tout suspense en menant 41-17, un écart qu'ils garderont jusqu'à la dernière minute, où les Toulousains sauveront finalement l'honneur avec un dernier essai. Un an après avoir été défaits 40-17, les Toulousains ont cette fois-ci donné le bâton pour se faire battre. Cap sur le championnat.