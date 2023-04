Toulon reçoit Trévise pour sa demi-finale de Challenge Cup, ce dimanche 30 avril. Six changements sont à noter, les retours de Gabin Villiere et de Cheslin Kolbe sur les ailes en premier lieu. Facundo Isa débutera lui sur le banc.

Pierre Mignoni et Franck Azéma ont fait leur choix avant de disputer cette demi-finale face à Trévise. Priso, Baubigny et Gigashvili sont alignés en première ligne. Rebbadj laisse le 4 à Tanguy, qui poussera aux côtés d'Alainu'uese. Du côté de la troisième ligne, le capitaine Olivon et le flanker Du Preez encadrent Parisse, qui retrouvera son club de formation. Facundo Isa, sorti sur coaching à Castres, débutera sur le banc.

Derrière, on retrouve la charnière Serin-Biggar. West débutera lui sur le banc des remplaçants. La paire de centre reste inchangée avec l'alignement classique Paia'aua - Nayacalevu. Wainiqolo retrouvera les autres stars Kolbe et Villière pour former un impressionnant mais rare triangle arrière. L'ailier était absent des terrains depuis sa blessure au péroné contractée avec les Bleus lors de la préparation du Tournoi des Six Nations, début février, alors que Kolbe était victime d'une entorse à la cheville contre Lyon, à la fin du mois de mars dernier.

La rencontre sera arbitrée par M. Dickson.