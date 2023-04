En Direct. Agen - Nevers : suivez la rencontre de la 29ème journée de Pro D2

Bienvenue sur Rugbyrama pour suivre en direct commenté la rencontre de la 29ème journée de Pro D2 entre Agen et Nevers.

Dans cette rencontre comptant pour la 29ème journée de Pro D2, Agen reçoit Nevers à Armandie. Les Agenais et les Nivernais ont le même nombre de points au classement et s'affrontent pour obtenir la meilleure place possible.

Le SU Agen, cinquième avec 76 points, compte bien mettre les ingrédients pour remporter sur ce succès très important à domicile. Les Lot-et-Garonnais ont perdu cinq rencontres sur leur pelouse cette saison et sont actuellement 10ème au classement "domicile".

L'USO Nevers est l'actuel quatrième du Pro D2 avec 76 points. Eux voudront résister à la pression du public de l'Armandie. Nevers est cinquième du classement "extérieur" avec quatre victoires pour huit défaites.

L'arbitre du match sera Monsieur Jérémy Rozier.