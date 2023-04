Le deuxième ligne d'Exeter Dafydd Jenkins a été suspendu trois semaines par la commission de discipline de la RFU (Fédération anglaise de rugby) et manquera la demi-finale des Chiefs face au Stade rochelais, dimanche à Bordeaux.

Une arme de moins pour les Chiefs d'Exeter, le deuxième ligne Dafydd Jenkins a été suspendu trois semaines par la commission de discipline du championnat anglais après son carton rouge intervenu contre Bristol le week-end dernier. Entendu mardi par la commission, le jeune international gallois (20 ans, six sélections), a été reconnu coupable "d'un acte de jeu déloyal mais a contesté le fait qu'il méritait un carton rouge", d'après le communiqué de la RFU.

Le deuxième ligne manquera la demi-finale de Champions Cup face au Stade rochelais, dimanche à 16 heures au Matmut Atlantique de Bordeaux, mais pourrait être disponible pour une potentielle finale le 20 mai à Dublin. En effet, Jenkins effectuera un stage qui devrait permettre de réduire sa suspension de trois à deux semaines. Titulaire lors du huitième de finale contre Montpellier et du quart face aux Stormers, Dafydd Jenkins est l'habituel compère dans la cage de Jonny Gray. La perte du Gallois est une mauvaise nouvelle à plusieurs titres pour Exeter : son double mètre offrait aux Chiefs une formidable rampe de lancement en touche, notamment sur une de leurs forces : les ballons portés. Dafydd Jenkins est aussi un gros défenseur et faisait partie des meilleurs en Champions Cup cette saison avec 70 plaquages effectués depuis le début de la compétition (4ème meilleur dans l'exercice).

Qui pour remplacer Dafydd Jenkins ?

La perte de Dafydd Jenkins, qui a notamment disputé cinq matchs du dernier Tournoi des 6 Nations avec le pays de Galles, est une très mauvaise nouvelle pour Exeter. Tout porte à croire que Jack Dunne prendra sa place dimanche face au Stade rochelais et accompagnera Jonny Gray en deuxième ligne, préservé le week-end dernier lors du dernier match des Chiefs. Dunne, joueur irlandais de 24 ans, a rejoint Exeter cette saison en provenance du Leinster. En manque de temps de jeu dans la province irlandaise, le deuxième ligne a ici une chance de montrer sa réelle plus value face à un pack rochelais connu pour sa puissance et sa domination.

Champions d'Europe en 2020, les Chiefs se présenteront au Matmut avec l'envie de créer l'exploit face au champion en titre. Cette génération qui avait réalisé le doublé en 2020, arrive en fin de cycle et un certain nombre de cadres partiront en fin de saison, notamment à cause des soucis économiques du championnat anglais. Dans ce paquet d'avants, les Rochelais devront se méfier du pilier gauche Scott Sio, international australien à 69 reprises, ou encore des troisièmes lignes Dave Ewers (67 ballons joués à la main, 5ème plus gros porteur de balle de la Champions Cup cette saison), et surtout Sam Simmonds qui aura un duel énorme à jouer face à Grégory Alldritt.