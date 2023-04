Le recrutement de Clermont entre en phase finale. Christophe Urios et les dirigeants de l'ASM souhaitent recruter plusieurs trois-quarts pour la saison prochaine. Le profil de Benjamin Urdapilleta a même été étudié.

La donne a-t-elle changé à Clermont ? Alors que Christophe Urios et les dirigeants auvergnats n'avaient pas prévu de recruter un ouvreur, l'ASM chercherait aujourd'hui à attirer un numéro 10. Interrogé au micro de France Bleu, ce mercredi, le manager clermontois a d'ailleurs précisé sa volonté de densifier sa ligne de trois-quarts. "On a besoin d'avoir des joueurs polyvalents. Donc là, aujourd'hui, on recherche effectivement un ailier arrière, un centre, ce sera selon nos moyens".

Selon nos informations, le profil de Benjamin Urdapilleta a été étudié par l'ASM. À trente-sept ans, l'ouvreur argentin est toujours l'un des meilleurs buteurs du championnat avec 87,5% de réussite. En fin de contrat avec le Castres olympique, "Urda" a déjà connu Christophe Urios lors de leur aventure commune à Oyonnax (2012-2015) et dans le Tarn (2015-2019).

Un manque de réussite qui interpelle

Avec 63% de réussite face aux perches cette saison, Anthony Belleau affiche le plus faible taux de réussite des buteurs du Top 14 (avec un minimum de vingt tentatives). Recruté cet été en provenance de Toulon, le Clermontois est en manque criant de confiance. La saison dernière, Belleau avait réussi 76% de ses coups de pied, soit treize points de plus que cette saison. Face à La Rochelle, le demi d'ouverture international s'est agacé après son deuxième échec en autant de tentatives.

Anthony Belleau traverse une période difficile face aux perches. Icon Sport - Icon Sport

Malgré cette méforme, Christophe Urios continue de faire confiance à l'ancien toulonnais, qui reste sur huit titularisations d'affilée. Jules Plisson est certes un peu plus en réussite face aux perches (74%) mais l'ancien rochelais peine à dicter le jeu clermontois. Choisi par Jono Gibbes, Jules Plisson n'a été titulaire qu'à deux reprises depuis l'arrivée d'Urios.

Une ligne de trois-quarts à métamorphoser

Outre le poste d'ouvreur, Clermont doit intensifier sa chasse aux trois-quarts. D'autant que l'ASM semble s'être faite doubler par Toulon sur le dossier Leicester Fainga'anuku. Ciblé depuis plusieurs semaines par le club auvergnat, l'ailier All Black devrait rejoindre la rade, selon les informations de Rugbyrama.

Alors que Cheikh Tiberghien (Bayonne) et Samuel Ezeala partiront à la fin de la saison, Jean-Pascal Barraque et Apisai Naqalevu ne seront pas non plus conservés. Le Lyonnais Alfred Parisien (22 ans) va lui débarquer en Auvergne. Mais le temps presse pour Clermont qui n'a toujours pas identifié le remplaçant de Damian Penaud. En plus de la perte de l'ailier international, l'ASM va très vite se positionner sur le recrutement d'un arrière, où seul Alex Newsome couvrira le poste la saison prochaine, si le recrutement en reste ici.