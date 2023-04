L'ailier et arrière de l'ASM Clermont Cheikh Tiberghien (23 ans) annonce aujourd'hui s'engager avec Bayonne pour les trois prochaines saisons.

C’est un retour aux sources pour le jeune Cheikh Tiberghien. Après quatres saisons avec l'ASM Clermont, le polyvalent trois quart rejoint les rangs de son club de formation. L'Aviron Bayonnais a annoncé la signature de son contrat, portant sur trois saisons.

\u270d\ufe0fL'Ailier/Arrière et même centre Cheikh Tiberghien s'engage à l'Aviron Bayonnais pour les 3 prochaines saisons.



\ud83c\udfe0C'est un retour au club pour le joueur de 23 ans, formé à l'Aviron Bayonnais.



Rebienvenue chez toi Cheikh \ud83d\udd35\u26aa pic.twitter.com/vRSfS3q9rL — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) April 25, 2023

L'ancien international de l'équipe de France U18 et U20 a joué 53 matchs en Top 14 et 9 en Champions Cup. Blessé au poignet lors du match face à Brive en mars dernier, Tiberghien n’a pas retrouvé les terrains depuis. Opéré du poignet début avril, sa durée d'indisponibilité était deux mois. L'ailier/arrière ne rejouera donc plus sous les couleurs du club auvergnat cette saison.