Éloigné des terrains depuis le 8 mars dernier et une blessure à la cheville à l'entraînement avec le XV de France, Matthieu Jalibert est sur le chemin du retour. L'international français (23 sélections) pourrait faire son retour dans deux semaines face au Stade toulousain, c'est en tout cas ce qu'il espère.

Un mois et demi après son entorse de la cheville avec arrachement ligamentaire, Matthieu Jalibert voit le bout du chemin. Le retour du demi d'ouverture de l'UBB devait initialement se faire dans trois semaines, mais le Bordelo-Béglais pourrait revenir plus tôt que prévu, c'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre au micro d'une chaîne locale, TV7 Bordeaux : "On ne va pas griller les étapes mais si je suis capable de revenir un peu plus tôt que prévu, ça sera positif pour tout le monde. Pour l’instant, les voyants sont au vert. On s’est fixé cette date contre Pau. Ça sera peut-être une semaine avant contre Toulouse, on ne peut pas l’assurer. On avance à vue, en fonction de comment ma cheville réagit aux différentes contraintes."

Vous l'aurez donc compris, voir Matthieu Jalibert sur la pelouse du Stadium de Toulouse le 7 mai prochain est une réelle possibilité. Pour le moment, le pur produit unioniste continue de reprendre du rythme, petit à petit : "Pour l’instant, j’ai repris la course, un peu de jeu au pied, et ça répond plutôt bien. J’espère pouvoir revenir le plus rapidement possible pour aider l’équipe."

L'UBB déjà privée de Holmes

Le numéro dix est en difficulté en ce moment en Gironde. En plus de Matthieu Jalibert, c'est Zack Holmes qui a rejoint l'infirmerie il y a dix jours après la rencontre face au Racing 92. En l'absence de ces deux hommes, c'est le jeune Matéo Garcia qui a été titularisé face à Lyon ce dimanche soir.

Malgré une prestation convaincante de la part du joueur de 20 ans, le retour de Jalibert ne serait pas de trop pour les troupes du duo Charrier-Laïrle dans la course au top 6. Les entraîneurs girondins devraient pouvoir compter sur leur joyau lors des deux dernières journées de championnat, voire même les trois s'il est en capacité de revenir face à Toulouse.