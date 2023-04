La légende du rugby français Jean-Pierre Rives rejoint le mouvement "Tous unis derrière le XV de France". Une liste ouverte la semaine dernière par Patrick Buisson et la majorité présidentielle de la FFR pour les élections partielles du comité directeur (24-26 mai). Comité qui verra l'un de ses membres devenir le prochain président de la FFR lors des élections du 12 au 14 juin prochain.

C'est un renfort de taille pour Patrick Buisson. Jean-Pierre Rives, légende du rugby français, a décidé de se rallier à la liste ouverte intitulée "Tous unis derrière le XV de France", qui propose de rassembler toutes les candidatures pour le comité directeur de la FFR et de "mettre de côté les querelles politiques" pour se concentrer "sur notre objectif principal : la victoire de notre équipe nationale lors de la Coupe du monde de rugby" d'après la description du mouvement. Pour rappel, les clubs amateurs devront voter pour les candidats aux douze sièges vacants au comité directeur de la FFR, du 24 au 26 mai prochain. Parmi ces douze élus, l'un sera forcément le prochain président de la FFR et Patrick Buisson a déjà annoncé qu'il était candidat au nom de la majorité présidentielle (Bernard Laporte l'avait proposé pour lui succéder avant la victoire du non au référendum fin janvier 2023. Le président intérimaire Alexandre Martinez n'a pas souhaité se présenter).

La majorité et son candidat Patrick Buisson ne feront donc pas campagne avant les élections de complétude du comité directeur et de la présidence de la Fédération Française de Rugby. "Aujourd'hui je souhaite m'engager aux côtés de Patrick Buisson pour soutenir notre équipe nationale et rassembler toutes les forces du pays derrière le XV de France, a expliqué Jean-Pierre Rives sur la page officielle du mouvement. L'heure est à l'unité et à la mobilisation pour permettre à nos joueurs de porter haut les couleurs de la France lors de la Coupe du monde de rugby."

Les soutiens s'accumulent pour Patrick Buisson

"Casque d'or" n'est pas le premier soutien d'importance pour Patrick Buisson. L'ancienne deuxième ligne Safi N'Diaye (91 sélections) a décidé de rallier le mouvement "Tous unis derrière le XV de France". C'est le cas aussi de Jean-Pierre Garuet (42 sélections), de Danielle Irazu (76 sélections), et de l'ancien capitaine des Bleus Guilhem Guirado (74 sélections). Ce dernier a justifié dans le Midi Olympique les raisons de son soutien, expliquant notamment qu'il lui "paraîtrait invraisemblable qu'il y a ait un changement maintenant".

Cette bannière "Tous unis derrière le XV de France" a été créée pour tenter d'apaiser la situation actuelle du rugby français. Le principal opposant à Patrick Buisson, Florian Grill, a lui aussi annoncé sa candidature pour la présidence de la Fédération. Il a d'ailleurs dernièrement tendu la main à son opposant, assurant que s'il était élu, sa première mesure serait de laisser l'organisation du Mondial "à Patrick Buisson ainsi qu'à une équipe qu'il pourra entièrement choisir." Parmi les principaux soutiens de Florian Grill, on peut citer l'ancien sélectionneur et manager du Stade toulousain Guy Novès, ou encore l'ancien international Fabien Pelous. Enfin, Serge Blanco et Jean-Claude Skrela, deux illustres acteurs du rugby français, ont décidé de quitter la liste d'opposition Ovale Ensemble pour se présenter en tant que candidats libres. Les clubs amateurs voteront du 24 au 26 mai prochain pour les 12 sièges vacants au comité directeur de la FFR. Et le nouveau président de la Fédération sera connu après les élections qui auront lieu du 12 au 14 juin 2023.