Touché sérieusement au genou et remplacé très tôt lors de Sharks-Munster (22-22), le troisième ligne Springboks Siya Kolisi pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Sa blessure inquiète et sa présence à la Coupe du monde en France est pour l'heure incertaine.

Le champion du monde en titre et capitaine des Springboks Siya Kolisi (31 ans ; 75 sélections) pourrait-il manquer la Coupe du monde 2023 en France ? C'est en tout cas la question que se posent les médias sud-africains ce lundi. En début de rencontre face au Munster samedi dernier (22-22), le joueur des Sharks de Durban a été victime d'une blessure au genou droit qui laisserait envisager le pire.

Il a quitté le terrain dès la 8ème minute et a été remplacé par Buthelezi. Les examens approfondis, d'après IOL Sport, livreraient un bilan médical peu optimiste. Il aurait "subi une déchirure partielle de son ligament croisé antérieur" lors de ce match. Aussi, les deux ménisques de la jambe droite seraient touchés, ce qui aggraverait considérablement la blessure du futur joueur du Racing 92.

La consultation d'un troisième spécialiste à venir

Cet important coup dur pourrait donc entraîner une longue convalescence. Le site spécialisé évoque neuf mois d'absence en cas d'intervention chirurgicale, ce qui acterait son absence, et quatre pour une reconstruction "naturelle" de la blessure, ce qui rendrait possible sa présence mais très incertaine.

Le capitaine des Sharks aurait "vu deux spécialistes avant d'en voir un troisième demain mardi" ajoute le site. Rachel, la femme de Siya Kolisi, a d'ailleurs posté un message sur Instagram appelant à "croire à un miracle" et appelant ses followers à "prier avec [eux]". Une description accompagnée d'une photo montrant la main de son mari pointée vers le ciel, et le poignet bandé, avec "Jésus" inscrit dessus.

Kolisi fait évidemment parti des cadres de cette formation sud-africaine et son absence pèserait forcément lourd. Pour rappel, l'Afrique du Sud sera basée à Toulon lors de la prochaine Coupe du monde en France (8 septembre - 28 octobre) et se préparera à la compétition avec 3 matchs en Argentine, au pays de Galles et chez eux contre la Nouvelle-Zélande. Ensuite, ils retrouveront dans leur poule l'Irlande, l'Écosse, les Tonga et la Roumanie.