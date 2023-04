En retard au classement avant la 23e journée de Top 14, les Brivistes sont au pied du mur. Seulement, voici quatre grandes raisons pour lesquelles les Coujoux peuvent encore croire en un maintien sur le fil dans l'élite du championnat français.

Tout le monde les enterre, mais les Brivistes ne sont pas tout à fait morts. Derniers du championnat depuis février, les Coujoux sont en bien mauvaise posture, c'est vrai, à l'entame de la 23e journée de Top 14. Après huit défaites de suite, les voilà à 27 points au classement, soit huit de moins que Perpignan, en position de barragiste, et quatorze de moins que Pau, premier non-relégable. Il semble alors difficile de croire en un maintien direct des hommes de Collazo, alors que vingt points seulement sont encore à aller chercher en cette fin de saison. Il n'empêche que la treizième place est, elle, encore accessible et doit être l'objectif principal des Corréziens. Alors voici les raisons de croire à un maintien des Brivistes :

Parce que l'effectif s'est épaissi

Lorsqu'on jette un œil sur la composition de Brive pour affronter Pau ce samedi, il est difficile de croire que cette équipe est tant à la peine en championnat cette saison. Il faut dire qu'il y a pour cette réception de nombreux joueurs de grand talent dans le XV de départ, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison. Car oui, l'effectif s'est densifié dernièrement. Le principal bon coup a été fait il y a plusieurs semaines déjà, avec le recrutement de Nicolas Sanchez jusqu'à la fin de la saison. L'ouvreur international Argentin (95 sélections) a repris des couleurs depuis son arrivée en Corrèze et s'est clairement affiché comme le meneur de jeu de cette équipe.

En plus du Puma, les dirigeants coujoux ont acté la venue de l'international Gallois Ross Moriary (54 sélections). En troisième ligne, l'ancien des Dragons est un joueur très sûr, qui n'a pour l'instant joué qu'une seule fois sous le maillot blanc et noir, en tant que remplaçant. Sa titularisation face à Pau permettra au public d'admirer une troisième ligne sur le papier très solide, avec les présences d'Esteban Abadie et de Rodrigo Bruni. Le dernier cité est enfin de retour à la compétition depuis mars et semble retrouver petit à petit le niveau qui était le sien il y a deux ans à Vannes, lorsqu'il était incontestablement le meilleur joueur de Pro D2. La troisième ligne est si dense que le capitaine Saïd Hirèche lui-même a été poussé sur le banc... Alors Brive a de quoi faire pour cette fin de saison.

Parce qu'ils connaissent la recette

Voilà plusieurs saisons que Brive a l'habitude de cette course au maintien. Depuis la remontée du club en 2019, les Coujoux ont toujours navigué dans le bas de tableau, sans pour autant tomber dans la zone rouge. Munis de joueurs d'expérience, ils savent comment se déroule une fin de championnat sous haute tension et quelles sont les clés pour sortir de ce piège monstrueux qu'est la relégation. Regardez l'an dernier : c'est tout simplement au bout d'un suspense long de 26 journées que les Coujoux ont réussi à décrocher leur précieux maintien aux dépens de Biarritz et de Perpignan (alors barragiste).

Top 14 - Brive a décroché son maintien lors de la dernière journée de la saison 2021-22, en allant gagner sur la pelouse du Stade français

La bataille avec les Catalans fut d'ailleurs épique lors de la deuxième partie de saison, où les deux clubs se sont rendus coup pour coup. Cette année encore, les deux mêmes protagonistes se retrouvent à lutter. Mais cette fois-ci, la descente directe est en jeu, et ce n'est plus la même chose. Pour s'en sortir, Brive va devoir prendre exemple sur la saison dernière.

Parce que le calendrier de Perpignan est démentiel

Nous l'avons évoqué juste au-dessus, la saison de Brive se joue dans ce duel à distance avec Perpignan. Avec huit points de retard, les hommes de Collazo vont devoir au minimum aller chercher deux victoires devant les Sang et Or, mais profitent tout de même d'un détail important : ils seraient devant en cas d'égalité au classement. Grâce à leur succès bonifié à Aimé-Giral en septembre, les Brivistes se donnent une raison supplémentaire d'y croire. En plus, alors qu'il reste deux matchs à négocier à domicile, l'USAP a de son côté un calendrier plus que difficile.

Lors de cette 23e journée, les Perpignanais recevront par exemple le Racing 992, en pleine lutte pour le top 6. Une victoire permettrait aux Franciliens de prendre une énorme option pour une participation en phase finale, et ce n'est pas pour arranger les locaux. Ces derniers se déplaceront ensuite à Lyon, équipe aussi présence dans la bataille du haut de tableau. À Gerland, il semble difficile de les imaginer ramener des points, même si... Brive l'a fait il n'y a pas si longtemps de cela. Pour finir, les hommes d'Arlettaz accueilleront le leader toulousain, avant de se rendre à Castres. Même si ces deux dernières journées pourraient être particulières, puisque Toulouse pourrait disputer la finale de Champions Cup une semaine après le match et que Castres pourrait ne rien avoir à jouer, un zéro pointé des Catalans n'est pas à exclure.

Parce que le barragiste a de grandes chances de s'en sortir

Cette saison en Pro D2, il y a Oyonnax et les autres. Les Haut-Bugistes, forts d'une saison exceptionnelle à plus de 100 points au classement, sont logiquement les favoris ultimes pour le titre, et donc l'accession en Top 14. Pour le reste, c'est plus compliqué. Cinq équipes sont encore en course pour la deuxième place, ce qui révèle la grosse homogénéité de cette Pro D2. Et pour dire vrai, mis à part Oyonnax, aucune des autres écuries ne semble avoir les épaules pour pouvoir lutter dans l'élite l'an prochain. À l'image de Mont-de-Marsan l'an dernier, pourtant si dominateur en phase régulière, il y a de grandes chances de voir le finaliste malheureux de Pro D2 échouer lors du barrage.

Écrasés par Perpignan après une saison éreintante, les Landais sont de nouveau en course cette saison mais il semble difficile de penser qu'une véritable ambition de montée se dégage des cinq prétendants : Vannes, Agen, Nevers, Mont-de-Marsan et Grenoble. Si Brive parvient à se glisser devant Perpignan au dernier moment, les cotes seront en sa faveur.