Le Racing 92 a réalisé un des plus gros coups de la saison sur le marché des transferts en engagant Josua Tuisova, qui va débarquer de Lyon lors de la prochaine intersaison. Dans les colonnes de Midi Olympique, le président francilien Jacky Lorenzetti a avoué s'être interessé au profil de Damian Penaud, avant de signer l'intenational fidjien de 29 ans.

C'est un transfert qui a - logiquement - fait énormément de bruit. La saison prochaine, Josua Tuisova évoluera sous les couleurs du Racing 92. Mais malgré un pré-contrat signé avec les Ciel et Blanc, l'ancien Toulonnais a bien failli faire machine arrière.

Dans un long entretion accordé à Midi Olympique, Jacky Lorenzetti, le président francilien, est revenu sur cet épisode : "Quand le transfert s'est su, Josua a réalisé des performances extraordinaires : il a créé de la convoitise et d'autres clubs l'ont sollicité. Il a alors repesé sa décision, il avait peur de changer de lieu de vie... On a alors accéléré sur le choix de l'école pour les enfants, on a fait en sorte qu'il se sente en confiance et on attend désormais son arrivée avec impatience."

En évoquant la signature du colosse fidjien, celui qui a racheté le Racing 92 il y a dix-sept ans maintenant en a profité pour s'exprimer en plus grande largeur sur son recrutement : "Pour être clair, on pensait au départ faire signer un grand joueur français, Damian Penaud. Mais il ne voulait pas prendre de décision avant le début de l'année 2023, ce qui était pour nous trop tard. On avait en parallèle la possibilité de signe Tuisova et cela s'est donc fait assez rapidement."

Pour rappel, Penaud évoluera du côté de Bordeaux-Bègles la saison prochaine.

"Je n'ai jamais attaqué le salary cap de La Rochelle"

Il y a quelques mois, Jacky Lorenzetti s'était exprimé au sujet du salary cap du Stade rochelais, déclarant "qu'il se demandait comment ils faisaient."

Lors de son entretien, l'homme d'affaires a fait une petit mise au point : "Je n'ai jamais attaqué le salary cap de La Rochelle. Je me suis seulement demandé comment ils faisaient. Vincent (Merling) a mieux géré ses économies que moi, bravo à lui. Nous concernant, les gens oublient mais nos trois meilleurs joueurs supposés ne répondent pas au rendez-vous cette saison : Virimi Vakatawa, Bernard Le Roux et Camille Chat, lequel promène des blessures à répétition."