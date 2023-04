En fin de contrat en juin prochain, le trois-quarts polyvalent du Stade toulousain Juan Cruz Mallia (26 ans) n’a pas caché, à plusieurs reprises, son souhait de poursuivre l’aventure à Ernest-Wallon. Une volonté partagée, comme révélé dans ces colonnes ces derniers mois, par ses dirigeants. Il faut dire que l’international argentin (25 sélections), arrivé début 2021, s’est imposé comme un joueur incontournable de l’effectif des Rouge et Noir. Les discussions sont d’ailleurs très avancées entre les deux parties.

Ce n'est pas forcément le nom le plus ronflant de la ligne arrière toulousaine, mais ce n'est pas le moins important. Et de loin. Véritable couteau suisse, Juan Cruz Mallia fait la pluie et le beau temps avec la tunique rouge et noire.

À l'heure actuelle, l'international argentin aux 25 sélections avec les Pumas n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Stade toulousain. Néanmoins, que les supporters haut-garonnais se rassurent, Mallia devrait bel et bien rester à Toulouse dans les prochains mois. En marge d’un entretien réalisé cette semaine pour Midi Olympique, le joueur l’a ainsi confirmé : "Je me sens très bien ici, et je crois que le club est sur la même longueur d’ondes. On va arriver à un accord pour continuer ensemble."

14 matchs cette saison avec Toulouse

Juan Cruz Mallia réalise une très belle saison, c'est peu de la dire. Il a pour l'instant disputé 14 rencontres avec son club, dont 10 en championnat. Sa plus grande qualité est certainement sa polyvalence, de plus en plus recherchée dans le rugby moderne.

Sur ses quatorze sorties, il en a effectué deux à l'arrière, cinq à l'aile et surtout cinq à l'ouverture. Dans l'état actuel des choses, l'Argentin est considéré comme l'ouvreur titulaire pendant les doublons en l'absence de Romain Ntamack et Thomas Ramos.

Ailier lors du huitième de finale et du quart de finale de Champions Cup, le Puma a notamment inscrit un doublé face aux Sharks de Durban. Il devrait être aligné la semaine prochaine sur la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin.