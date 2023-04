Le centre argentin Santiago Chocobares fera partie de l'équipe toulousaine quelque peu remaniée qui se rendra à Paris ce samedi. En fin de contrat, il évoque son envie de rester, mais aussi sa volonté de vouloir rejouer à son meilleur niveau.

Après quelques pépins physiques vous semblez être prêt au meilleur des moments pour le Stade toulousain…

Oui, toutes mes blessures sont derrière moi. J’ai été blessé très longtemps donc je sais que retrouver mon meilleur niveau est un processus qui demande du temps. Ce n’est pas facile mais je pense que match après match, je vais retrouver mon meilleur niveau. Je patiente doucement. Je serai prêt pour les phases finales.

Vous glissez souvent à la place de l’ouvreur lors des phases défensives. Cette position vous plaît-elle ?

Oui, j’aime beaucoup ça. C’est une position confortable pour moi. Si le staff me demande, je suis prêt à jouer 10, 12 ou 13 ! Pour moi, c’est la même chose.

Beaucoup de joueurs dans l’équipe qui affrontera le Stade français seront des joueurs contents d’avoir du temps de jeu. L’envie de monter votre potentiel sera votre arme principale

Oui, je pense que c’est une opportunité pour tous les joueurs de montrer au staff et aux autres joueurs que nous sommes là et que nous postulons aussi pour jouer face au Leinster. Pour gagner samedi à Paris, l’attitude sera quelque chose de fondamental et je crois que nous pouvons gagner.

Le Stade français est un peu la bête noire de Toulouse depuis trois saisons. Vous en avez parlé dans la semaine ?

Non, pas particulièrement. Bien sûr que nos derniers matchs contre Paris ont été joués dans des contextes difficiles entre le Covid et les doublons. Nous irons là-bas avec une très bonne équipe donc il n’y aura pas d’excuse.

Comment analysez-vous cette équipe ?

Le Stade français est troisième du championnat, c’est une très bonne équipe. Il y a un très bon pack de devant et une très belle ligne de trois-quarts. Il faudra être attentif à leur très gros jeu au pied aussi. Nous jouerons sur un terrain synthétique à Paris donc nous avons fait des ateliers sur cette surface cette semaine.

Vous êtes personnellement en fin de contrat, quels sont vos plans d’avenir ?

J’aimerais rester à Toulouse. Nous parlons de la prolongation mais bien sûr que j’aimerais rester au Stade toulousain.