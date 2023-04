George Henri-Colombe requalifié pour la demi-finale de Champions Cup après sa réduction de peine, le départ de Franck Azéma pour Perpignan à l'issue de la saison, du mouvement à Clermont, la prolongation de Léo Carbonneau ou encore la possible absence de Jonathan Danty pour la demi-finale de La Rochelle... Voici les cinq infos de ce jeudi.

Franck Azéma, actuel manager de Toulon, va devenir le manager de Perpignan la saison prochaine. Patrick Arlettaz, qu'il remplacera, a déjà annoncé son départ de l'Usap en février dernier. Depuis lors, les discussions allaient bon train en Pays catalan pour connaître l'identité de son successeur. "Nous sommes très heureux du retour de Franck au sein de la famille de l’Usap, a réagi François Rivière, le président de l'Usap. Depuis son départ, il a connu un parcours admirable avec de nombreux succès. Fort de ces expériences et enrichi de nouvelles compétences, il viendra poursuivre le travail entamé par le club et Patrick Arlettaz."

Les Rochelais affrontent Clermont samedi lors de la 23ème journée de Top 14 mais la demi-finale contre Exeter une semaine plus pointe le bout de son nez. Interrogé sur l'état de santé de Jonathan Danty, touché aux côtes face à Bayonne, l'entraîneur des lignes arrières Sébastien Boboul s'est voulu pessimiste en conférence de presse sur les chances de voir le centre disputer la demi-finale, comme le rapporte Sud Ouest. "Il faudrait un miracle" pour voir l'international français sur le terrain du Matmut Atlantique de Bordeaux le 30 avril d'après le membre du staff rochelais. "Le temps d'indisponibilité est plus long c'est environ quatre semaines, a confié l'entraîneur de La Rochelle en marge de la réception de Clermont. On va peut-être l'envoyer aux Fidji pour qu'il aille voir le guérisseur de "Lep's" (Levani Botia, troisième ligne, N.D.L.R), et qu'il se soigne très vite. Il m'a dit qu'il guérissait vite, on le souhaite pour lui comme pour nous."

Suspendu quatre semaines après le huitième de Champions Cup face à Gloucester, la peine de Georges-Henri Colombe vient d’être réduite d’une semaine en appel. Sa suspension prendra donc fin après le match de top 14 ce week-end, il pourra rejouer à partir du 24 avril. Il sera donc à la disposition du staff rochelais pour la demi-finale contre Exeter la semaine prochaine. Cette saison, Colombe a participé à 19 matchs dont neuf comme titulaire. Ronan O'Gara pourra compter sur la présence du puissant pilier droit, qui a pris l'habitude de remplacer Uini Atonio pendant les matchs.

Le club auvergnat s’active pour renouveler ses lignes arrière en vue de la saison prochaine. Au centre, le Fidjien Apisai Naqalevu (33 ans) va mettre les voiles après plusieurs saisons sous les couleurs de l'ASM. Il est attendu à Grenoble. C'est le Lyonnais Alfred Parisien qui devrait remplacer numériquement l'ancien Bordelo-Béglais dans l'effectif jaune et bleu. L’ASM, comme d’autres écuries de l’élite, aurait aussi un œil sur Lucas Tauzin (24 ans).

Le CA Brive a annoncé aujourd'hui une nouvelle très attendue : la prolongation de son demi de mêlée Léo Carbonneau. Le joueur, formé au club, a fait le choix de prolonger pour trois ans. Xavier Ric, le Directeur Général du CA Brive, se félicite de la prolongation d'un "joueur mature avec de grandes qualités techniques" : "C’est une belle et longue histoire qui continue de s’écrire entre Léo et le club. Il récolte aujourd’hui le fruit du travail réalisé depuis plusieurs années au sein de notre formation. C’est un joueur qui a la tête sur les épaules et qui sait que rien n’est encore acquis."