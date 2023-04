Après avoir enchaîné les victoires depuis le début de ce Tournoi des Six nations 2023, l’équipe de France féminine affronte le pays de Galles ce dimanche 23 avril à 16h15. Manaé Feleu, deuxième ligne du XV de France est revenu sur la suite de la compétition et ce défi spécial face aux Galloise, à Grenoble.

Qu’est ce qui fait que les victoires de l’équipe de France sont aussi larges en ce moment selon vous ?

On travaille beaucoup, et je pense que les gros scores reflètent aussi tout ce que l’on fait sur le terrain. Si on ne mettait pas autant d’envie et d’énergie, les victoires ne seraient pas aussi large. Ça montre aussi que peu importe l’adversaire que l’on a en face de nous, on donne le meilleur de nous-même.

Vous êtes deuxièmes du classement derrière l’Angleterre, et vous allez jouer contre le pays de Galles ce week-end. Comment est-ce que vous abordez ce match, tout en sachant que si vous le gagnez, vous allez jouer une finale le 29 avril contre les Anglaises ?

C’est un match que l’on aborde comme tous les autres. On bien analysé leurs failles, et on a surtout corrigé nos faiblesses. On se focalise sur le match contre le Pays de Galles pour le moment, l’objectif est notamment de gagner pour se donner l’opportunité de jouer une finale contre l’Angleterre le 29 avril.

J’imagine que vous avez regardé le match des Galloises contre l’Angleterre, comment expliquez-vous le fait qu’elles aient cédé de manière aussi flagrante au bout de 35 minutes ?

Elles ont mis beaucoup d’intensité physique au début du match, je pense qu’elles n’ont pas tenu tout au long du match. En deuxième mi-temps le jeu devient plus saccadé, beaucoup de joueuses ont très vite mis un genou au sol pour avoir le temps de récupérer. Notre stratégie sera d’impacter fort dès le début du match et de tenir sur la longueur pour qu’elles craquent physiquement le plus vite possible.

Vous êtes une joueuse de Grenoble. Ce week-end, vous allez jouer au stade des Alpes, comment abordez-vous ce match personnellement ?

J’ai vraiment hâte de jouer devant ma famille qui va faire le déplacement exprès pour ce match. Ça va être un moment très spécial pour moi. Déjà que je ne joue pas souvent devant mes proches, je vais jouer pour la première fois en équipe de France sous les yeux de mon grand-père.