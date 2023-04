C'était l'un des enseignements de cette 22e journée de Top 14, Montpellier s'est incliné dans son antre face au CO. Une défaite qui pourrait coûter cher dans la course au top 6.

La grosse surprise du week-end c'est la défaite à domicile du champion de France en titre face à un Castres Olympique remanié. La situation semblait pourtant idéale en cette fin de saison pour le MHR mais l'irrégularité de cette équipe vient fortement compromettre une place dans les six premiers du championnat.

Montpellier est actuellement à la 9e place du classement avec 48 points et 7 points de retard sur la 6e place pour l'heure bien gardée par les Lyonnais. Pour ce sprint final, le MHR se déplacera à Bayonne et à Pau et recevra Brive et La Rochelle.