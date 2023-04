Après les révélations sur l'intérêt que portait Romain Détré pour le Biarritz olympique, où en est le potentiel rachat ? On fait le point.

Il y a un peu plus d’un mois, on apprenait qu’un groupe d’investisseurs mené par Romain Détré, un homme d’affaires fortuné originaire de Limoges, était en pole position pour racheter le club du Biarritz Olympique à Jean-Baptiste Aldigé et Louis-Vincent Gave, les propriétaires actuels du club basque. Ainsi, Détré représente ici plusieurs portefeuilles, dont celui de l’héritier de la famille Legrand (Monsieur Verspieren), une des plus importantes fortunes du pays. Il y a quelques mois, le groupe d’investisseurs (la société RICA) a d’ailleurs placé, dans le but d’acquérir le BOPB, 5 millions d’euros sous séquestre. Mais que s’est-il passé depuis la rencontre entre Aldigé et Détré, survenue à Bordeaux ? Pas grand-chose, pour tout dire.

Les investisseurs potentiels ont demandé de nouveaux documents aux dirigeants biarrots, papiers qui leur ont visiblement été remis. Hélas, aucune offre n’a encore été émise, à tel point que l’on n’en sait guère plus sur les intentions et les moyens financiers réels des potentiels investisseurs. Contaté par nos soins cette semaine, Romain Détré nous a signifié n’avoir "aucun commentaire à faire pour le moment". Les choses peuvent-elles s’accélérer cette semaine ? Difficile à dire....