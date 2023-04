L'Angleterre et l'Italie ont été parmi les premières à le faire : faut-il floquer le nom des joueurs sur les maillots ? Est-ce le sens de l'histoire ou une dérive marketing incompatible avec le rugby ? C'est le "un contre un" de la semaine.

Il y a eu l'avènement du professionnalisme et l'augmentation quasiment logique des revenus liés au "marché" du rugby. Cette année, lors du Tournoi des 6 Nations, l'Angleterre et l'Italie ont arboré des maillots floqués au nom des joueurs qui les portaient. Une méthode qui vient du football mais qui a aussi fait une percée sur les parquets de handball, basketball et d'autres sports.

Mais est-ce la continuité logique d'un sport qui cherche à être toujours plus rentable ? Ou plutôt une dérive contraire aux valeurs portées par le rugby ? Nos journalistes s'opposent sur la question dans le "un contre un" de la semaine.