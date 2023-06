Grâce à son onzième essai personnel, il a permis à son équipe de prendre une belle avance dans la course au maintien.

Avez-vous le sentiment d’avoir confirmer la victoire face à Bayonne ?

Il faut être content de cette victoire qui nous donne un peu d’avance dans la course au maintien. Les deux derniers ont perdu donc c’est chouette pour nous. Après, si on regarde le jeu produit, ce n’était génial. On va donc se contenter de la victoire.

Est-ce la prestation de Clermont qui vous a empêché de déployer votre jeu ?

Nous n’avons pas produit. Les espaces étaient là mais nous n’avons pas su les exploiter. Clermont a fait une belle partie, malgré de nombreux changements de dernière minute, avec beaucoup d’engagement. Les Clermontois ont été fidèles à leur jeu. Mais nous avons manqué de lucidité et nous avons été indisciplinés, mais nous avons aussi commis des fautes de main, et ça nous a empêché de déployer notre jeu comme nous l’avions fait lors de nos dernières sorties.

Êtiez-vous inquiet sur le terrain ?

J’étais confiant sur notre niveau. Même si ce n’était pas parfait, on restait dans notre plan. On tapait et on arrivait à mettre de la pression et ça a parfois marché pour jouer les ballons de turn overs que l’on aime bien. Mais, nous avons encore beaucoup de travail avant d’aller à Brive.

Parlez-nous de votre essai ?

Nous sommes en sous nombre défensivement, donc je n’ai pas le choix et je suis obligé de monter sur la passe. Je crois que c’est Raka en face. Je monte vite et, du coup, la passe n’est pas géniale. Le ballon est un peu haut et il le fait tomber. Je saisis l’opportunité et je tape dans le ballon. La première fois, je tape comme ça vient. Je sens après que le rebond n’est pas très bon et je sens que ça revient derrière moi, donc je tape de nouveau dans le ballon et là j’ai de la chance car le rebond est bon dans l’en-but.

Finir meilleur marqueur du Top 14 pour votre première saison est-ce un objectif ?

Ça serait génial ! Mais honnêtement, je préfère que la Section reste en Top 14 et ne pas finir meilleur marqueur. Après, si ça peut être les deux, je prends (rires).

Pensez-vous avoir fait un pas essentiel dans la course au maintien ?

Au regard de nos performances cette saison, c’est impossible de se dire que c’est fait pour le maintien. Nous avons été très irréguliers et vu ce que l’on vient de produire face à Clermont, je pense qu’il faut vite se ressaisir et donner une meilleure image rapidement, comme nous étions parvenus à le faire face à La Rochelle malgré la défaite, ou à Anoeta face à Bayonne. Il faut se concentrer sur notre jeu. Mais si on joue bien, je pense qu’on peut le faire.

La déplacement à Brive ressemble à une finale…

Ce match est très important, même s’ils le sont tous quand joue le maintien. Mais, une victoire face à Brive mettrait cette équipe en grande difficulté. Nous savons donc qu’il sera capital.

Avec ce nouvel essai, est-ce un signe de constance important dans vos performances ?

Aujourd’hui, je n’ai pas été à la hauteur. J’étais en retard sur toutes les décisions défensives. Physiquement, je n’étais pas à mon niveau. C’est peut-être un manque de préparation. Je vais devoir me ressaisir très vite. Certes, je marque un essai mais je ne pense pas que j’ai été à mon meilleur niveau.

En marquant autant, cela vous permet-il de penser à l’équipe de France ?

Honnêtement, je reste concentré sur le maintien à obtenir avec Pau dans un premier temps. Après, je pense forcément au mondial avec les U20 qui va arriver très vite puisque ce sera au mois de juin. Après, je prendrai tout ce qu’il y a à prendre.