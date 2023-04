Dans un match plaisant bien qu'étrange avec des blessés toulousains précoces et des Lyonnais qui ont pris très rapidement le score, François Cros et Thibaud Flament se sont montrés à leur avantage, tandis que le Lou s'en est remis à la puissance de Josua Tuisova.

Les Tops

François Cros

Le troisième ligne du Stade toulousain était partout sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Il est décisif sur le deuxième essai toulousain en réalisant un magnifique travail : il contre le jeu au pied de Berdeu avant de se jouer de lui et de transmettre en tombant au sol à son compère Thibaud Flament. Huit courses au total qui illustrent bien son activité. À sa charge, deux en-avant.

François Cros, ici auteur d'une percée, a réalisé un match très convaincant Midi Olympique - Patrick Derewiany

Thibaud Flament

Les matchs s'enchaînent pour le polyvalent Toulousain et Thibaud Flament ne déçoit jamais. L'international français a changé de dimension et a su remettre les Stadistes dans la partie en première période. Il termine parfaitement le travail en résistant au retour de Léo Berdeu, bien servi par François Cros. Sa capacité d'accélération et sa faculté à jouer dans la défense le rendent redoutable. Ses gestes sont presque tout le temps justes.

Josua Tuisova

Le centre lyonnais a été un danger constant pour la défense toulousaine. Décisif sur le premier essai lyonnais avec une longue passe pour Ethan Dumortier, il est auss impliqué sur le deuxième essai du Lou : il contre le jeu au pied de Romain Ntamack, élimine un défenseur avant de servir sur un plateau Maraku. En suivant, il attaque encore la ligne et casse le plaquage d'Antoine Dupont avant de servir Veredamu qui joue mal son deux contre un. Si le Lou a fait trembler le Stade toulousain en première période, Josua Tuisova en est l'artisan principal.

Josua Tuisova a été l'une des armes principales du Lou, ce dimanche à Toulouse Midi Olympique - Patrick Derewiany

Antoine Dupont

Le capitaine du XV de France n'était pas titulaire au coup d'envoi, mais il est rapidement entré en jeu après la sortie précoce de Capuozzo. Positionné à l'ouverture, il rentre difficilement dans la partie en ratant son plaquage face à Tuisova, mais progressivement prend la mesure de la rencontre. Il réalise une belle deuxième période en inscrivant le troisième essai toulousain. Sa vitesse et sa vision du jeu ont été précieuses pour son équipe.

Les Flops

Killian Geraci

Le deuxième ligne du Lou a souffert de la comparaison avec son compatriote Thibaud Flament. L'ancien Grenoblois est à l'image de l'indiscipline lyonnaise avec deux pénalités concédées et un carton jaune.

Baptiste Couilloud

Le demi de mêlée lyonnais n'a pas réalisé sa plus grande prestation de la saison. Peu en vue offensivement, il n'a pas brillé en défense non plus avec trois plaquages manqués. Surtout, il écope d'un carton jaune alors que son équipe mène au score et que les Toulousains sont perturbés. Un carton qui remet dans la rencontre le leader avec la suite qu'on connaît. Il sort d'ailleurs rapidement en seconde période.

Le demi de mêlée Baptiste Couilloud n'aura pas pesé comme à son habitude. Midi Olympique - Patrick Derewiany

Romain Taofifenua

On attendait un grand Romain Taofifenua, et le Lyonnais n'a pas été dans un grand jour. Pénalisé lorsque son équipe commençait à souffrir, le deuxième ligne n'a pas eu son impact habituel. Il rate trois plaquages sur six tentés.

Rodrigue Neti

Le pilier toulousain a disputé 50 minutes avant d'être remplacé par Cyril Baille. Surpris comme l'ensemble de ses coéquipiers par le très bon début de match lyonnais, il est le seul avant toulousain pénalisé dans la partie (avant l'entrée de Cyril Baille). Il loupe deux plaquages sur quatre tentés et n'a pas pesé sur la rencontre.