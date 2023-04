Ce dimanche soir, en clôture de la vingt-deuxième journée du championnat de France, le Stade toulousain a pris le meilleur sur Lyon, devant son public, 36-31. Mené 0-14 après seulement dix minutes de jeu, Toulouse ne s’est pas affolé et a rattrapé son retard, puisque à la pause, les locaux étaient devant (20-17). Ils ont ensuite dominé la seconde période et l’emportent au terme d’un match vraiment plaisant.

Toulouse reprend ses distances sur La Rochelle. Alors que les Maritimes étaient revenus à deux petits points après leur victoire face à l’Aviron, hier soir, le Stade toulousain a conforté sa place de leader du championnat en s’imposant face à Lyon, 36-31. Grâce à ce nouveau succès à Ernest Wallon, les joueurs d’Ugo Mola ont six unités d’avance sur leur dauphin rochelais. Lyon, qui prend un précieux bonus défensif, est cinquième.

Le Stade toulousain l'emporte malgré une mauvaise entame !



Pour cette réception du LOU, et après deux gros combats en Coupe d’Europe, Ugo Mola, le manager rouge et noir, avait décidé de faire démarrer certains cadres sur le banc et ainsi, c’est un XV de départ sans Cyril Baille, Emmanuel Meafou, Antoine Dupont ou Thomas Ramos qui a attaqué la rencontre. Le moins que l’on puisse dire ? C’est que ce Stade toulousain, sans une partie de ses joueurs clés, a pour le moins été surpris par une équipe lyonnaise réaliste et efficace.

Tuisova impliqué sur les deux essais

Pour cause, les Lyonnais, après avoir bien défendu une première longue séquence toulousaine, ont planté un essai dès la sixième minute sur un mouvement de trois-quarts, où Ethan Dumortier a été parfaitement servi par une longue passe de Josua Tuisova (0-7, 6e). Dans la foulée, et alors que Toulouse avait le ballon dans les 40 mètres adverses, Romain Ntamack a été contré par Josua Tuisova. Le centre fidjien s’est emparé du ballon, a renversé Thomas Ramos et a mis sur orbite Josiah Maraku, qui a fini le travail (0-14, 11e).

Une entame cauchemardesque, vous dites ? En effet, surtout que sur ces dix premières minutes, le Stade toulousain a perdu ses deux ailiers (Ange Capuozzo et Arthur Retière), ce qui a obligé Ugo Mola à revoir ses plans. Pour autant, le Stade toulousain ne s’est pas affolé et a rattrapé son retard peu à peu. Il a d’abord obtenu un essai de pénalité suite à un ballon porté dévastateur (7-14, 19e) et Baptiste Couilloud, coupable d’avoir écroulé le maul, a reçu un carton jaune. Six minutes plus tard, alors que les locaux étaient sur un nouveau temps fort, c’est Kilian Geraci qui s’est mis à la faute et qui a laissé ses partenaires en infériorité numérique (25e). Thomas Ramos en a profité pour réduire l’écart (10-14, 27e).

Trois jaunes pour Lyon

Dans la foulée, Léo Berdeu a redonné sept points d’avance aux siens (10-17, 32e), mais il a ensuite été contré sur la ligne médiane par François Cros, qui a alors récupéré le ballon, progressé dans le camp adverse et servi sur un plateau Thibaut Flament (17-17, 35e). Juste avant la pause, Ethan Dumortier s’est créé une grosse occasion, mais comme sur la percée de Veredamu un peu plus tôt (16e), le LOU n’a pas su concrétiser. Au contraire, Toulouse, plutôt pragmatique, a viré en tête à la pause, grâce à une pénalité réussie par Thomas Ramos après la sirène (20-17, 40+1e)

Au retour des vestiaires, suite à une faute de Romain Taofifenua au sol, Thomas Ramos a ajouté trois points de plus pour son équipe (23-17, 43e). Globalement, ce sont les locaux qui ont eu l’initiative et le ballon en seconde période, dans la lignée de ce qu’ils avaient montré en fin de première mi-temps. À force de défendre, le LOU s’est mis à la faute, Beka Saghinadze a reçu un carton jaune en milieu de seconde période (56e) et Toulouse en a profité.

Ramos assure au pied

Dans un premier temps, Thomas Ramos a passé une pénalité (26-17, 57e), puis Antoine Dupont a marqué un essai, après une belle course de Pierre-Louis Barassi sur l’aile droite (33-17, 64e). Particulièrement discipliné jusque-là (seulement deux pénalités concédées en 67 minutes !), le Stade toulousain a subi en fin de match et Romain Ntamack, à son tour, a reçu un jaune (69e). Lyon ne s’est pas fait prier pour exploiter cette supériorité numérique, puisque trois minutes plus tard et à la suite d’une mêlée à cinq mètres de l’en-but rouge et noir, Léo Berdeu a pris une brèche et relancé les débats (33-24, 73e).

“On va chercher quelque chose”, a alors demandé le manager du Lou, Xavier Garbajosa, depuis le banc de touche. Ce quelque chose ? C’était un bonus défensif, que ses joueurs ont accroché en toute fin de match. En effet, si Thomas Ramos a mis son équipe à l’abri avec une nouvelle pénalité (36-24, 77e), Baptiste Couilloud, à la conclusion d’un jeu au pied à suivre de Léo Berdeu, a marqué un essai important sur l’avant-dernière action (36-31, 79e), pour ainsi permettre à son équipe de ramener un précieux point d’Ernest Wallon.