Menés 14-0 après onze minutes de jeu sur leur pelouse d'Ernest-Wallon, les Toulousains se sont fait peur, avant de finalement s'imposer (36-31). Quand on sait qu'en plus, les hommes d'Ugo Mola ont perdu d'entrée de jeu Ange Capuozzo et Arthur Retière sur blessure, on se dit que ces Rouge et Noir sont tout simplement insubmersibles.

En bien des sens, cette entame de match entre Toulouse et Lyon fut surprenante. En clôture de la 22e journée de Top 14, des Toulousains qui avaient mis quelque-uns de leurs cadres sur le banc recevaient des Lyonnais avides de top 6 en cette fin de saison. Et ce sont d'ailleurs les visiteurs, morts de faim, qui ont agréablement surpris tout le monde en inscrivant rapidement deux essais par Dumortier et Maraku. En créant la surprise, les coéquipiers d'un Josua Tuisova irrésistible menaient d'entrée de jeu 14 à 0, dans l'incompréhension générale des supporters toulousains. En plus de cela, et malgré la grève de certains techniciens de Canal+ qui donnait à ce début de match une dimension encore plus incompréhensible, nous parvenions à remarquer les sorties sur blessures coup sur coup d'Arthur Retière, Ange Capuozzo et Alexandre Roumat.

Une réorganisation tactique en plein match

Si le troisième ligne revenait quelques minutes plus tard sur le terrain, après avoir été recousu au niveau du visage, les deux autres étaient contraints de déclarer forfait pour le reste de la rencontre. Deux mauvaises nouvelles qui obligeaient les Rouge et Noir à se réorganiser tactiquement, avec notamment la rentrée de Thomas Ramos sur l'aile et celle d'Antoine Dupont à l'ouverture. Tout cela entraînait aussi le repositionnement de Romain Ntamack au centre et de Pierre-Louis Barassi à l'aile. Autant dire donc qu'au quart d'heure de jeu, le Stade toulousain s'est donc retrouvé avec quatorze points de retard et une ligne arrière totalement réorganisée avec les moyens du bord... Il y a mieux pour commencer un match de rugby, non ?

Sauf que Toulouse reste Toulouse, même au cœur de la tempête. Malgré tous ces aléas, les hommes d'Ugo Mola s'en sont encore une fois sortis, en comptant sur le talent de leurs joueurs internationaux. L'entraîneur principal des quintuples champions d'Europe a d'ailleurs dû apprécier la réaction d'orgueil des siens, beaucoup plus sérieux lors de la suite de la rencontre. Au final, les locaux décrochaient un nouveau succès (36-31) et confortaient encore un peu plus leur première place au classement. Histoire de dire que même dos au mur, ils s'en sortent toujours...