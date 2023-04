C'est à Lens que s'ouvrira cette 22e journée de Top 14 avec un choc entre le Racing 92 et l'Union Bordeaux-Bègles. Un match qui n'est pas sans rappeler celui de l'an dernier, remporté par les Girondins grâce à un triplé de Santiago Cordero. Sur le départ en fin de saison, l'ailier argentin voudra marquer le coup face aux Franciliens.

En un quart d'heure, la foudre Cordero avait frappé trois fois sur la Paris La Défense Aréna. Auteur d'une prestation rare, l'ailier argentin de l'Union Bordeaux-Bègles avait fait vivre un supplice au Racing 92, lors du déplacement bordelais en Île-de-France l'an passé. Trois essais, des actions de classe et une grosse part de responsabilité dans le succès des siens face à des Racingmen électrisés. Alors quand il a fallu faire la composition d'équipe de l'UBB pour le match au Racing 92 cette saison, Frederic Charrier et Julien Laïrle n'ont pas dû hésiter longtemps avant de cocher le nom de Cordero. Ce samedi, l'Argentin sera bel et bien titulaire avec les Girondins.

L'entraîneur des trois-quarts de l'UBB, Frédéric Charrier, a confié que ses joueurs étaient frustrés de la dernière défaite face à La Rochelle.



À Lens, il attend tout autre chose et pourra compter sur les retours de Yann Lesgourgues et Kane Douglas.https://t.co/31jVom8cHN — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) April 15, 2023

D'ailleurs, le principal intéressé ne manquait pas de se souvenir de sa performance de l'an passé, à quelques heures de cet affrontement décisif dans la course au top 6. "C'est toujours une bonne nouvelle de marquer, surtout trois essais contre une bonne équipe comme le Racing 92, souriait l'ailier. Mais cette fois, ce sera différent : on joue dans un autre stade et ça va changer un peu les choses. Mais quoi qu'il arrive, je serai prêt." L'ancien joueur d'Exeter soulignait ici le fait que ce match de gala ne se jouera pas dans l'habituel antre des Ciel et Blanc, mais bien au stade Bollaert de Lens. Pas de pelouse synthétique donc, ce qui est une plutôt mauvaise nouvelle pour les Bordeaux&Blanc, plutôt en réussite à La Paris La Défense Aréna ces dernières années.

"Aller chercher le Bouclier"

Mais il n'empêche que Cordero sera assurément une menace, de par ses crochets et son énorme pointe de vitesse. En plus, le Puma est plutôt en forme en ce moment, puisqu'il a récemment inscrit coup sur coup un triplé contre Perpignan, puis un doublé à Brive. "Je viens de jouer beaucoup de matchs cette saison donc je me trouve un peu fatigué, observait pourtant Cordero. Mais ces semaines de repos m'ont fait du bien, j'ai retrouvé un peu mon niveau. Je vais essayer d'utiliser ça pour le match qui arrive." En forme, il faut qu'il le soit aussi pour clore au mieux son histoire avec l'UBB.

Alors qu'il prendra la direction du Connacht en fin de saison, le chouchou du public bordelais compte vivre pleinement ses derniers instants sous le maillot bordelo-bèglais. "Je suis un peu triste franchement, concédait-il. Mais c'est comme ça, c'est la vie de rugbyman. J'essaie de profiter de tout ce qu'il se passe en ces derniers matchs et dernières semaines. Je prends chaque jour comme si c'était le dernier. Je veux garder de bons souvenirs donc je vais donner tout ce que j'ai pour aller chercher le Bouclier." Voilà qui est ambitieux, ce qui ne déplaira pas aux supporters girondins.