Blessé aux cervicales lors du Tournoi des 6 Nations 2023, le trois-quarts centre international Gaël Fickou (29 ans, 79 sélections) devrait faire son grand retour à la compétition face à l’Union Bordeaux-Bègles, ce week-end à Lens. Soit au moment où le Racing en a le plus besoin…

En vue du choc majuscule qui attend les Franciliens à Lens, samedi après-midi face à Bordeaux-Bègles, c’est une excellente nouvelle pour ces Racingmen toujours pas assurés de se qualifier pour les phases finales du championnat : blessé aux cervicales lors du dernier match des Bleus dans le Tournoi des 6 Nations face au pays de Galles (41-28), le trois-quarts centre international Gaël Fickou devrait ainsi son grand retour à la compétition, dans le Nord. Il va ici de soi que le renfort de leur capitaine est primordial pour les Franciliens, que ce soit en attaque ou en défense.

Pour mémoire, Gaël Fickou sort d’un Tournoi des 6 Nations particulièrement réussi, une compétition lui ayant d’ailleurs permis de devenir le premier Tricolore à atteindre les 40 matchs disputés dans le Tournoi des 6 Nations, à dix longueurs de Philippe Sella, recordman en la matière mais dans la version 5 Nations. Avec 79 sélections, le trois-quarts centre du Racing a ainsi dépassé des monuments tels Aurélien Rougerie (76) ou Frédéric Michalak (77) et se rapproche d’année en année du Top 10 des internationaux français, tels Fabien Pelous, Serge Blanco ou Olivier Magne…

Wenceslas Lauret ne sera pas opérationnel à Lens

Arrivé dans les Hauts-de-Seine il y a deux ans et rapidement devenu indispensable à l’effectif francilien, Gaël Fickou a pourtant peu joué depuis le début de saison en cours avec les Ciel et Blanc, gêné qu’il fut par une blessure avant d’être réquisitionné par le sélectionneur national Fabien Galthié pour de très longues semaines, en novembre puis cet hiver. Toutefois, si le Racing souhaite battre l’Union Bordeaux-Bègles samedi après-midi et ainsi espérer accrocher un ticket pour les quarts de finale du Top 14, il aura nécessairement besoin d’un grand Fickou…

En revanche, le flanker Wenceslas Lauret, touché à la cheville lors du dernier déplacement du Racing en Afrique du Sud -où les Ciel et Blanc se sont inclinés en huitièmes de finale du Challenge Cup face aux Lions (51-28)- ne sera pas disponible avant trois semaines.