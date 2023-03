La province du Connacht a officialisé ce jeudi la signature de Santiago Cordero pour la saison prochaine. L’ailier argentin quitte donc l’UBB après quatre ans de bons et loyaux services. Il fut d’ailleurs l’un des principaux contributeurs du changement de dimension du club girondin. En fin de saison, Bordeaux-Bègles perdra l’un de ses chouchous.

Autant par son attitude dans la vie de tous les jours que par son style de jeu sur le terrain, Santi Cordero est un joueur qu’il est impossible de détester. Attaquant sublime, l’ailier argentin a pris l’habitude d’électriser les matchs et les défenses du Top 14 en quatre saisons sous le maillot de l’Union Bordeaux-Bègles. Oui mais voilà, toute bonne chose à une fin et Cordero s’envolera cet été vers Galway pour devenir l’une des plus grosses recrues de l’histoire du Connacht. Son départ n’était qu’un secret de Polichinelle depuis l’annonce de l’arrivée de Damian Penaud du côté de la Belle Endormie après la Coupe du monde, étant donné que Cordero était de son côté en fin de contrat. Il est donc en quelque sorte une victime collatérale du recrutement bordelais, au même titre qu’un joueur comme Geoffrey Cros. Mais si Bordeaux-Bègles doit maintenant dire au revoir à l’un de ses chouchous, il ne faut pas que le club oublie là où l’a amené Cordero.

Arrivé dans les valises de Christophe Urios en 2019, l’ailier avait déjà fait ses preuves avec les Jaguares et les Chiefs d’Exeter. International argentin, il était même un titulaire indiscutable au sein des Pumas lors de la Coupe du monde 2015 en Angleterre. "Il avait déjà été énorme avec les moins de 20 ans, tout le monde a compris que c’était un facteur X, un gars capable de faire exploser les défenses les mieux organisées par ses prises de risques. Il nous avait tapés dans l’œil", témoignait dans Midi Olympique Mauricio Reggiardo, qui faisait partie du staff des Pumas à ce moment-là. Connu et reconnu pour ses crochets dévastateurs et sa grande pointe de vitesse, le natif de Buenos Aires n’a pas mis longtemps avant de performer dans l’hexagone. Directement, il a représenté une UBB injouable, qui dominait à ce moment-là le Top 14 dans une saison qui a vécu la Coupe du monde… et la pandémie de Covid-19. Auteur de neuf essais en dix-huit titularisations, Cordero fut tellement bon qu’il était même rappelé par la sélection argentine lors des tests de novembre. Mais malgré ses obligations avec les Pumas, le feu follet démarrait en trombe la saison suivante, inscrivant six essais en quatre matchs, dont un triplé en Champions Cup face aux Dragons de Newport.

Joueur adulé à Bordeaux

Parce que c’est aussi pour cela que Cordero fut tant aimé par les supporters bordelais : sur une seule rencontre, l’Argentin est capable de prendre feu et de gagner le match à lui tout seul, avec des gestes de très grande classe. Rappelez-vous de ce match sur la pelouse de la Paris la Défense Aréna, où Cordero était tout simplement injouable, en multipliant les actions décisives et en marquant, au final, un triplé salvateur. "Je crois que Santi est très investi en tant que leader dans l’équipe, lançait récemment Frédéric Charrier. C’est un joueur qui a beaucoup d’expérience au niveau du Top 14 mais aussi en Angleterre et surtout au niveau international. Des joueurs comme lui sont importants pour nous qui avons une équipe très jeune, notamment derrière. Il fait partie des mecs d’expérience."

Top 14 - Santiago Cordero avait inscrit un triplé face à l'Argentine Icon Sport - Icon Sport

Devenu un cadre incontournable de l’équipe, le magicien des terrains a tout de même vécu une année 2022 plus difficile, où il a semblé perdre un peu de son efficacité. Mais c’est au moment où il fut quelque peu pointé du doigt que Cordero réagissait en inscrivant sept essais en trois mois au passage à 2023. Même s’il n’est resté au club "que" quatre ans, l’ailier peut aisément être classé comme un des meilleurs joueurs de l’histoire de l’UBB. Il aura été de ceux qui ont fait basculer Bordeaux-Bègles d’équipe prétendante à la phase finale, à cador du championnat, qui se doit de lutter chaque saison pour le titre. Chouchou du public aux statistiques folles, il restera une véritable figure du club.