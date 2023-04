L'entraîneur spécialiste des trois-quarts de l'UBB, Frédéric Charrier, a confié que ses joueurs étaient frustrés de la dernière défaite face à La Rohchelle. À Lens, il attend tout autre chose et pourra compter sur les retours de Yann Lesgourgues et Kane Douglas.

Trouvez-vous que les joueurs ont été véxés par la large défaite face à La Rochelle ?

Effectivement, j'ai senti les joueurs frustrés par ce match. Lors des entraînements, ce que nous leur avons demandé, c'est de monter le niveau d'exigence sur le plan individuel. Je sens ça chez les joueurs, j'ai le sentiment que nous avons l'envie de passer un cap, individuellement et collectivement. Nous savons très bien que les matchs qui arrivent sont très importants pour la qualification, face à des concurrents. Comme contre La Rochelle, ce seront des matchs de haut niveau.

Après trois semaines de coupure, ne craignez-vous pas un manque de rythme face au Racing 92 ?

C'est toujours la difficulté quand il n'y a pas de match durant trois semaines. Nous nous plaignons lorsque les matchs s'enchaînent mais quand il y a une grosse coupure, c'est toujours difficile de retrouver du rythme. Nous essayons de faire des entraînements assez rythmés, qui se rapprochent le plus des matchs. Mais c'est toujours difficile de combiner entraînement et le fait préserver les joueurs des contacts. C'est un bon équilibre à trouver pour mettre les joueurs dans les meilleures dispositions.

Vous comptez beaucoup d'absents pour ce match, il a été difficile de faire la composition ?

Il y a des petits bobos, des joueurs qu'on gère aussi... Ce n'est pas forcément un casse-tête de faire la composition d'équipe. C'est sûr qu'il y a des joueurs absents depuis un petit moment que nous n'allons pas récupérer sur ce match, mais nous allons en récupérer comme Yann Lesgourgues. Cela va nous amener des solutions supplémentaires. J'espère que d'ici quelques semaines nous récupérerons beaucoup de monde.

Justement, jouer le Racing 92 qui pratique un jeu porté sur les extérieurs est-il une bonne chose pour Lesgourgues ?

L'Aréna, c'est un contexte particulier et à Bollaert, ce ne sera pas la même physionomie de match que nous avions l'habitude de faire au Racing 92. Après, c'est un match de reprise pour Yann, cela fait longtemps qu'il n'a pas joué donc ça va être particulier pour lui dans le sens où il a besoin de retrouver des repères collectifs. Ce n'est pas facile pour lui de reprendre sur un match comme ça mais c'est un joueur d'expérience, qui va nous amener une plus-value quand il va rentrer.

Comment a-t-il vécu ces quatre derniers mois ?

Il a vécu cette période un peu loin de l'équipe dans la mesure où il n'avait pas le droit aux contacts. Nous ne le voyions pas trop et il s'est remis sur pied petit à petit. Ça fait maintenant un mois et demi qu'il est de retour avec nous et il reprend sa place dans le groupe, même si ce n'est pas quelqu'un de très expressif. Sur les derniers entraînements, il a montré beaucoup d'envie et d'appétit. Donc on attend ça de lui, de jouer sur ses qualités et d'apporter le maximum.

Hugo Zabalza restera au club ?

C'était prévu comme ça : Hugo va rester avec nous jusqu'à la fin de la saison. Matthieu suit sa rééducation. Il est dans les temps de passage que nous avions fixés, à savoir être opérationnel pour le match de Pau.

Vous jouez à Lens ce match, comment se préparer à évoluer dans ce contexte ?

Nous avons fait le choix de faire la mise en place ce vendredi dans le stade, comme nous avons l'habitude de le faire lors des matchs de phase finale. Il y a de l'excitation d'évoluer dans cet environnement là et ça montre l'importance du match.

Que pensez-vous de ces différentes délocalisations, vous qui venez d'en vivre deux coup sur coup ?

Ça veut dire que tu peux amener 30 000 ou 40 000 personnes dans un stade pour un match de championnat. Ça montre l'engouement qu'il y a autour du rugby et la ferveur autour du Top 14. C'est plutôt une bonne chose pour le rugby.