Auteur d'un Tournoi des 6 Nations de très haut vol, l'avant polyvalent deuxième et troisième ligne Thibaud Flament s'est exprimé sur sa forme physique, qu'il gère mieux désormais. Si le championnat est la préoccupation du moment, il garde dans un coin de sa tête l'échéance européenne à venir.

La séquence européenne est mise sur pause, c'est désormais l'heure de revenir au championnat. Vous attendez quel genre d'opposition face à Lyon ?

On est déjà tout d'abord content d’avoir rempli le contrat pour Dublin, maintenant on va jouer Lyon, qui nous a posé des soucis dernièrement, à l'extérieur mais aussi chez nous. Sur les dernières confrontations, on a eu du mal à imposer notre jeu, on a été pris physiquement. On a fait une bonne semaine d’entraînement et nous sommes conscients que c’est une équipe très physique.

Faudra-t-il éviter un maximum ces zones de jeu au sol où justement Lyon peut vous poser des problèmes ?

Pas forcément non, nous n'avons pas fait un focus sur la réduction des rucks par exemple. On veut surtout protéger le ballon dans ces secteurs afin de bien les maîtriser. Ce qui nous permettrait de jouer dans la continuité et de mettre en place notre jeu correctement. C’est plus sur cela qu’on a mis l’accent.

Vous ne pensez donc pas du tout à cette demie qui se profile dans 15 jours ?

Si on l'a encore dans le coin de notre tête un petit peu puisqu'on pense encore un peu au match perdu là-bas l'an dernier. Dernièrement, on a fait deux matchs de haut niveau avec pas mal d'adrénaline et d'énergie lâchée. Maintenant, on a besoin de passer à autre chose et de se plonger dans un autre contexte.

À titre individuel, vous êtes assez peu dans la rotation et vous répétez les efforts. Vous apportez une attention toute particulière à votre récupération, ici mais aussi en dehors du cadre d'Ernest Wallon ?

Oui. Vous savez l'année dernière, j’ai joué 32 ou 34 matchs en tout. C’est la première fois pour moi que j’enchaînais autant, j’étais rincé à la fin mais j’ai appris à un peu plus écouter mon corps. Ma blessure en début de saison a fait que j’ai pu me préparer peut-être mieux aussi. Je me sentais déjà bien, mais aujourd’hui je me sens vraiment très bien.

Est-ce que ce poste de troisième ligne vous sied et pourrait-il être le vôtre pour cette fin saison très importante ?

Emmanuel Meafou et Rory Arnold ont fait un super travail depuis le début de la saison en deuxième ligne. Ils sont complémentaires et très performants donc c’est top pour nous. Je commence à avoir l’habitude de jouer en troisième ligne et je m’adapte assez bien au rôle que j’ai à jouer sur le terrain. Que ce soit un poste ou l’autre, je me sens bien avec dans les deux cas.

Après le Tournoi, votre coach Ugo Mola faisait remarquer avec ironie que ça serait bien que vous jouiez avec Toulouse.

Il a raison ! C’est vrai qu’à la fin du Tournoi j’avais plus de temps de jeu avec les Bleus qu’avec Toulouse. Donc j’avais hâte de pouvoir reporter le maillot toulousain, c’est quelque chose qui me manquait et je suis content d’avoir la chance de rejouer avec les mecs.