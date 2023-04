Hors groupe lors des deux dernières rencontres de Champions Cup, Melvyn Jaminet vit des semaines compliquées du côté de Toulouse. Ce dimanche soir, l’arrière international devrait retrouver les terrains face à Lyon, de quoi retrouver une confiance qui se fait de plus en plus discrète.

Au moment de s’engager avec le Stade toulousain, Melvyn Jaminet savait où il mettait les pieds. D’un côté, il changeait de dimension, de l’autre, il allait faire face à une rude concurrence face à Thomas Ramos pour porter le numéro quinze.

Après quelques mois de cohabitation, un premier bilan peut être tiré, et il est sans appel. Ramos est indéboulonnable à l’arrière de Toulouse. Pire, Jaminet n’était même pas sur la feuille de match lors du huitième de finale face aux Bulls de Pretoria et lors du quart de finale face aux Sharks de Durban. Dimitri Delibes lui a notamment été préféré pour prendre place sur le banc haut-garonnais.

À l’issue de sa dernière sortie en club, à Castres il y a trois semaines, l’ancien Perpignanais avait déclaré ceci : "Il faut que je me remette en question et que je ne lâche pas mentalement. C’est le très haut niveau. Je dois prouver que j’ai encore ma place en donnant le meilleur de moi-même. Quand on est sportif, il faut aussi savoir se mettre en difficulté pour progresser."

Ce dimanche, l’international aux 13 sélections devrait avoir l’occasion de retrouver les terrains face à Lyon, pour la première fois depuis le 25 mars dernier.

166 minutes jouées depuis le 18 février

Avant de peut-être revenir à son meilleur niveau, Melvyn Jaminet va d’abord devoir retrouver du rythme. Depuis le 18 février dernier, le joueur de 23 ans n’a disputé que 166 petites minutes.

Il a disputé l’intégralité de la rencontre face au Racing 92 le 5 mars dernier, sept minutes face à l’Angleterre avec les Bleus et soixante-dix-neuf contre le CO. Sur le banc, il n’était pas rentré lors de la dernière journée du Tournoi face au pays de Galles.

Melvyn Jaminet n'a disputé que sept petites minutes durant le dernier Tournoi des 6 Nations avec les Bleus. Icon Sport

Thomas Ramos étant intouchable, celui qui a débuté le rugby à Toulon doit se contenter de miettes, mais assure que la cohabitation de passe bien : "La concurrence est très bonne entre Thomas et moi. On arrive à parler stratégie tous les deux. C’est une bonne compétition, et à la fin, ce ne sera que positif pour nous deux."

Un manque de polyvalence qui se paie cher

Quand on analyse la ligne arrière toulousaine, une tendance nous saute aux yeux : la polyvalence est reine. Tous les joueurs peuvent couvrir plusieurs postes, tous sauf un. Melvyn Jaminet est un pur arrière, ce qui lui cause défaut.

Face aux Bulls et les Sharks, c’est Dimitri Delibes qui était sur le banc en tant que "rapide". L’ancien joueur de Blagnac a l’avantage de pouvoir dépanner aux ailes, au centre voire même à l’arrière.

Avec un banc pour la plupart du temps avec six avants et deux trois-quarts, le staff toulousain peut difficilement se permettre de positionner l’ex-Catalan parmi les remplaçants, au risque de se retrouver limité en solutions en cours de match. C’est en partie pour cette raison que Melvyn Jaminet n’a pas participé aux deux dernières rencontres de Champions Cup.

Dans la hiérarchie, des polyvalents comme Arthur Retière et Dimitri Delibes lui sont logiquement préférés. Néanmoins, Toulouse ayant un petit matelas d’avance en championnat, l’homme aux 13 sélections va avoir quelques occasions de se montrer. De quoi retrouver confiance et se refaire une place au soleil chez les Rouge et Noir ? C’est tout le mal qu’on lui souhaite…