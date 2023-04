Pour un voyage à La Rochelle qui s’annonce loin d’être facile, le staff de l’Aviron a décidé d’opérer plusieurs changements et ainsi, à Deflandre, des joueurs en manque de temps de jeu auront l’occasion de s’exprimer.

En perdant à Anoeta face à la Section paloise fin mars, l’Aviron bayonnais a compromis ses chances de terminer la saison dans le top six, mais a aussi perdu plusieurs joueurs importants de son effectif. En effet, à Saint-Sébastien, Swan Cormenier a quitté la pelouse après seulement 23 minutes de jeu et Denis Marchois a été remplacé en début de seconde période (51e).

Respectivement victimes d’une déchirure et d’un problème au genou, ils ne seront pas du voyage à La Rochelle, samedi après-midi. Le centre fidjien Sireli Maqala, blessé au mollet, non plus. Ils devraient être remplacés par Quentin Béthune, Geoffrey Cridge et Peyo Muscarditz. "Il y aura des rotations, mais certaines seront plus ou moins forcées", explique le manager de Bayonne, Grégory Patat.

Un contexte moins anxiogène et propice aux essais

Ce ne seront pas les uniques changements par rapport au quinze de départ qui avait défié Pau, puisque seuls Facundo Bosch, Camille Lopez, Rémy Baget et le trio Huguet-Cassiem-Héguy vont être reconduits. Maxime Machenaud officiera à la mêlée. Bastien Pourailly tient la corde pour occuper une aile, Guillaume Martocq sera le premier centre (à la place d’Eneriko Buliruarua, remplaçant), alors que le fond de terrain va être occupé par Tom Spring, qui connaîtra alors la première titularisation de sa carrière en Top 14, puisque Yoann Orabé est embêté par des périostites.

Devant, Tevita Tatafu est pressenti pour pousser à droite en l’absence de Pascal Cotet (infection au pied). Dans la cage, Thomas Ceyte va glisser sur le banc et laisser sa place à Kote Mikautadze. "D'autres rotations vont avoir lieu, car c’est mon feeling du moment, poursuit Grégory Patat. J’ai envie de créer de l’émulation sur la fin de saison, j’ai envie de revoir des mecs qui ont montré un visage assez séduisant aux entraînements. Je compose avec tout ça."

Assuré de rester en Top 14 depuis un bon moment, le club basque va vivre une fin de saison moins anxiogène que celle qu’il avait imaginée lorsqu’il a retrouvé l’élite l’été dernier et ce n’est pas sans conséquence sur le quotidien des ciel et blanc. "On peut travailler avec une certaine sérénité pendant la semaine, apprécie Patat. C’est propice à faire des changements, des essais. On va à La Rochelle, on a mis des nouvelles choses en place. On veut regarder devant et progresser. On veut être dans la construction et essayer de provoquer des choses comme on l’a fait depuis le début de la saison."

Béthune : "Je veux montrer que je suis là"

Ces rotations, qu'elles soient forcées ou non, vont permettre de redonner du temps de jeu à certains Bayonnais peu utilisés cette saison. Le pilier gauche, Quentin Béthune, en fait partie. Arrivé du Stade français l’été dernier, il n’a disputé que quatre matchs (à chaque fois remplaçant) et n’a plus démarré une rencontre de Top 14 depuis le 1er janvier 2022. "Le but, c’est de pouvoir rejouer, reprendre du rythme, du plaisir, retrouver les copains, cette atmosphère dans les vestiaires. Je veux montrer que je suis là, que je peux être au niveau. Je sors d’un gros pépin physique, ça fait un moment que je n’ai pas joué, mais je prends tout ce qu’il y a à prendre", glisse l’ancien parisien.

Même son de cloche pour le trois-quarts centre Peyo Muscarditz. "J’espère être acteur et saisir ma chance, comme la plupart de ceux qui y seront, explique celui qui a peu joué à cause d’une blessure à la cheville (six matchs en Top 14, trois titularisations). Nous avons à cœur de montrer qu’on a fait travailler l’Aviron une grande partie de l’année. Nous pouvons aussi montrer nos qualités. Si on peut mettre la marche avant pour l’Aviron, on le fera. Ce ne sera que bénéfique pour tout le monde."

Reste à savoir, enfin, comment cette équipe bayonnaise, qui n’a plus joué depuis trois semaines, et qui comptera dans ses rangs plusieurs joueurs au faible temps de jeu, se comportera face à une formation rochelaise qui vient d’enchaîner, coup sur coup, deux gros matchs de coupe d’Europe.