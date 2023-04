Nick Abendanon intégrera le staff de Bayonne la saison prochaine. L'arrière de Vannes rejoindra donc Grégory Patat alors que Rémi Vaquin est également pisté par le club basque.

Nick Abendanon est fixé sur son avenir. L'arrière de Vannes (34 ans) rejoindra le staff de l'Aviron bayonnais la saison prochaine, comme l'a confirmé Grégory Patat pour France Bleu Pays Basque. L'ancien joueur de Bath et Clermont sera notamment en charge des lignes arrières. Actuellement à Vannes, l'Anglais est blessé au biceps et n'a plus joué depuis le 12 janvier, face à Agen. Bayonne souhaiterait également enrôler Rémi Vaquin dans son staff à l'issue de la saison.

Rémi Vaquin est actuellement en charge des avants de l'équipe de France U20. Icon Sport - Icon Sport

L'ancien entraîneur des avants d'Agen (2019-2020) plaît beaucoup à Grégory Patat. L'actuel manager bayonnais "regarde" le profil de l'ancien troisième ligne du Racing 92 afin de compléter son staff pour l'exercice 2023-2024.

Mikautadze prolonge

Sur le terrain, Konstantin Mikautadze a lui prolongé son contrat avec l'Aviron d'une saison plus une en option. Arrivé en 2020, l'ancien toulonnais a donné satisfaction à Grégory Patat et ses adjoints pour continuer l'aventure au pays Basque.