Devenu la semaine dernière le joueur le plus capé de l’histoire du XV de France dans le Tournoi, le capitaine de la défense tricolore jouera une fois de plus un rôle crucial samedi à Dublin.

Il en est de Gaël Fickou comme du Gaulois Astérix : bien malin qui saurait donner spontanément son âge… Parce qu’il a disputé son premier match dans le Tournoi en 2013 à l’âge de 18 ans, évidemment, et parce qu’il s’est avéré pendant dix ans un joueur si indispensable à l’équipe nationale que sa présence en est devenue comme une seconde nature. Quitte à prendre parfois quelques libertés quant à ses engagements avec ses clubs, diront ses détracteurs ? Peut-être après tout, mais qui pourrait décemment lui en vouloir ?

Depuis dix ans en effet, Gaël Fickou a appris à composer avec la dureté du Top 14 pour enchaîner les sélections (75, déjà !), où il répond toujours présent. La meilleure preuve réside évidemment dans ce record que l’enfant de La Seyne a battu le week-end dernier à Rome, où il est devenu le joueur français le plus capé dans le cadre du Tournoi. Une expérience évidemment indispensable à l’heure d’affronter l’Irlande, dans ce sommet du rugby européen et mondial… « Quand on était gamins, on rêvait de jouer ce genre de match, savourait Fickou dans la semaine. J'ai hâte d'y être. On y va en tant que challengers et on sait que ça sera un gros combat à livrer. »

« Ça va pousser, ça va crier »

Pour cela ? Fickou sait bien évidemment que les Bleus devront afficher un autre visage qu’à Rome la semaine dernière. En termes de discipline, évidemment, laquelle ne sera en réalité qu’un corollaire d’une condition physique qui a laissé à désirer en Italie. Un risque manifestement calculé par le staff, qui a préparé depuis Capbreton ce rendez-vous à Dublin. « À Capbreton, on a enchaîné les entraînements pour essayer d'avoir un pic de forme face à l'Irlande, expliquait le centre du Racing. C’est pourquoi il était important de se régénérer cette semaine, d'autant plus qu'on a un jour de récup’ de moins que les Irlandais et que les impacts ont tapé fort contre les Italiens. Pendant cette semaine, il était surtout question de faire du gaz, parce qu'on en aura besoin samedi. Il y a donc eu beaucoup de récupération et de repos, beaucoup de vidéo aussi. Il y a eu beaucoup d'échanges avec le staff, notamment avec Jérôme Garcès. Mais il n’y avait pas de raison de s’affoler non plus, car la discipline demeure un de nos gros points forts depuis trois ans. »

Une sérénité non feinte, tant Gaël Fickou se balade dans le circuit international comme un vieux routier, conscient du contexte mais aussi (et surtout) des forces de son équipe. « L'Aviva Stadium va sûrement sublimer les Irlandais, ça va être assez dingue, s’enflammait le Varois. On sait que s'ils commencent à prendre le score et à nous faire reculer, ça va pousser, ça va crier. À nous de tout faire pour que ça n'arrive pas, et on sait qu’on a les armes pour le faire puisqu’on y est déjà arrivés par le passé. »

L’expérience récente montrant que c’est avant tout en cadenassant les longues séquences offensives des Verts que les Bleus ont réussi cet exploit. Autant dire que le XV d France aura besoin d’un capitaine de défense d’autant plus à son top qu’il devra encore composer sans son habituel binôme Jonathan Danty. Tout sauf une sinécure, alors qu'il s'agira de se coltiner des menaces aussi diverses que le tank Stuart McCloskey puis le surpuissant Bundee Ahki, sans oublier le feu-follet Garry Ringrose...