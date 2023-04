Le coup de cœur de Des Mauls et Débats est consacré au RCT, dernier club français engagé en Challenge Cup. Tristan Failler dresse le portrait du regain de forme varois, et présage de bonnes choses pour leur avenir. Avec également Vincent Franco et Simon Valzer.



À la peine en début de saison, les Toulonnais sont toujours en course pour un doublé Coupe d'Europe-Top 14. À la lutte pour une place dans le top 6 en championnat, le RCT s'est qualifié avec la manière en demi-finale de Challenge Cup face à Lyon. Derrière un Baptiste Serin encore des grands jours, les Varois n'ont laissé aucune chance à une formation lyonnaise quelque peu remaniée pour ce quart de finale. Avec des performances de plus en plus solides, les joueurs du duo Azéma-Mignoni peuvent avoir de grosses ambitions en cette fin de saison, de quoi possiblement s'offrir un printemps radieux ! Musique : Buffalos - Zebros