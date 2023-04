Insolite/Vidéo. L'inconfort des Lions dans l'avion qui les ramène en Afrique du Sud

De retour chez eux après la Challenge Cup, les Lions ont voyagé dans des conditions difficiles.

Comment prendre l'avion confortablement en classe économique et quand on fait 1,98m et 2,03m ? Les géants des Lions Ruben Schoeman et Reinhard Nothnagel ont appris à leurs dépens que c'était délicat... Après leur défaite à Glasgow en quart de finale de Challenge Cup (31-21), les Lions ont pris l'avion pour retourner à Johannesburg. Le Youtuber Riaan Louw, qui était dans le même vol, a pris la vidéo des deux deuxième ligne mettant comme ils le pouvaient leurs jambes entre le siège de devant et le couloir.

L'intégration des franchises sud-africaines aux Champions Cup et Challenge Cup a mis en lumière le problème du transport en avion pour les équipes de rugby. On peut se douter que leur récupération sera limitée avec le trajet, d'autant plus dans ces conditions. "A-t-on vraiment besoin de jambes pour affronter le Leinster samedi ?", ironise le Youtuber, en référence au prochain rendez-vous des Lions en URC. Et quid des blessés ? De plus, les clubs avec moins de moyens financiers peuvent être désavantagés sur cet aspect-là aussi.

L'ironie du sort dans ce cas de figure, c'est que le sponsor majeur des Lions n'est autre que la compagnie aérienne Emirates...