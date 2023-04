Qualifiés en demi-finale après un large succès face à des Lyonnais qui semblaient peu concernés par cette Challenge Cup, les Toulonnais se doivent désormais de gagner une compétition dans laquelle ils sont les ultimes favoris. Après huit ans sans titre, il est l'heure de soulever un trophée.

Il est difficile de blâmer les Lyonnais, qui ont ce samedi aligné une équipe allègrement remaniée pour affronter Toulon en quart de finale de Challenge Cup. Malgré ce petit air de revanche qui planait sur Mayol, quel était vraiment l'intérêt pour Xavier Garbajosa de jouer une compétition largement éclipsée par sa grande sœur, la Champions Cup, et qui a déjà été remportée par le Lou la saison dernière ? Lorsqu'on sait, de surcroît, le peu d'engouement généré par la victoire des Rhodaniens lors de la présentation de ce fameux trophée sur la place de l'hôtel de ville, on peut comprendre que le Top 14 prenne désormais le pas sur cette compétition souvent boycotée par les clubs français. Et si une équipe a bien pu profiter de ce manque de motivation des Lyonnais, c'est le RCT ! Finalistes sortants de la compétition, les Varois avaient la rage de retrouver leurs bourreaux à Mayol samedi.

Un niveau au-dessus de leurs concurrents

Comme attendu, de suspense, il n'y a pas eu. Guidés par un Baptiste Serin brillant et un Jiuta Wainiqolo dont on se demande si le talent n'est pas supérieur à celui de ses concurrents sur l'aile toulonnaise, les gars de la rade l'ont facilement emporté en plantant près de 50 pions. Une performance qui, vous ne l'aurez pas manqué, est passée presque inaperçue à côté des brillants succès de Toulouse ou de La Rochelle ce week-end. Alors pour avoir du crédit et de la reconnaissance, Toulon se doit de remporter cette fameuse Challenge Cup. D'ailleurs, la victoire leur tend les bras et il est difficile d'imaginer les Rouge et Noir ne pas soulever le trophée à l'Aviva Stadium de Dublin le 19 mai.

Pourquoi ? Parce que Toulon est plus que le grand favori de la compétition, il est un loup enfermé avec des pauvres brebis sans défense. En demi-finale, les hommes du tandem Azéma-Mignoni accueilleront d'abord les Trévisans de Benneton. Alors, certes, il faut tirer un coup de chapeau au club italien, le premier à accéder aux demi-finale d'une compéttition européenne dans l'histoire. Mais il n'empêche que Toulon ne doit faire qu'une bouchée de cette équipe, qu'elle a battu tranquillement l'année dernière et qui a obtenu sa qualification en battant des Bayonnais et des Parisiens sans ambitions dans la compétition.

Huit ans sans titre

Ensuite, quel que soit son adversaire en finale, Llanelli ou Glasgow, les Toulonnais possèdent un effectif si dense, que buter une nouvelle fois sur la dernière marche serait quelque peu embarrassant. Certains diront que les Gallois ont enfoncé une équipe clermontoise munie de ses meilleurs joueurs, mais nous leur rappellerons que les Jaunards ont perdu le match tous seuls, en laissant treize points en route au pied et en évoluant à 14 pendant 56 minutes.

En plus, il est plutôt l'heure de gagner pour Toulon, si triomphant lors du début des années 2010 et qui n'a plus soulevé de trophée depuis la H Cup en 2015. Il faut en terminer avec les finales perdues comme en 2016, 2017 et 2020 et enfin mettre la main sur quelque chose. En tout cas, pour cette fois, la voie et royale et Toulon ne peut se manquer.